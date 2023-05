El caza furtivo ruso Su-57 Felon podrá operar hasta cuatro drones de combate Su-70 en un radio de 1.500 kilómetros

Mucho se ha hablado en este último año de la presencia o no del caza ruso de quinta generación Su-57 Felon en el conflicto de Ucrania. Sin duda, no se está utilizando de forma masiva, entre otras cosas porque el número de unidades de que dispone la Fuerza Aérea rusa es muy limitado y probablemente no pase de una decena. Además, el Kremlin temería la posibilidad de perder un aparato y que caiga en poder de Ucrania, pues sería inmediatamente examinado por Estados Unidos y el resto de países de la OTAN teniendo acceso así a la tecnología que utiliza, razón por la que el uso del avión estaría siendo muy restringido y puntual.

En los primeros meses de la guerra apenas hubo noticias suyas, pero desde finales del pasado año sí que se habría confirmado su presencia por fuentes distintas, incluida la inteligencia británica, tanto en las funciones aire-aire como aire-tierra, y en ambas tareas con éxito, siempre según fuentes militares rusas, pues hasta la fecha no hay imágenes o datos que las confirmen.

Ahora, según las últimas informaciones filtradas por el propio fabricante, la corporación estatal rusa Rostec, y recogidas por varios medios, el Su-57 Felon será capaz de enviar y controlar cuatro vehículos aéreos de combate no tripulados [UCAV], en este caso del modelo S-70 Okhotnik, en un área de hasta 1.500 kilómetros, lo que supone que el caza podrá penetrar profundamente a través de sus drones en áreas controladas por la aviación enemiga o las defensas aéreas. Al mismo tiempo, el Su-57 permanecerá en una zona segura de las operaciones de combate reales.

Rostec dice que la comunicación tendrá lugar en frecuencias muy altas y que la inteligencia artificial del sistema codificará la transferencia de datos entre los participantes del grupo de batalla. Evidentemente, estas informaciones podrían ser pura propaganda del fabricante, pues es un plan aún.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, el caza Su-57 ya participó en la “operación militar especial” en Ucrania, tal y como es definida la invasión en Moscú. Según las afirmaciones del Kremlin, el Su-57 alcanzó objetivos más allá del alcance visual. La inteligencia británica también compartió información similar, y Londres confirmó el despliegue de cinco aviones de combate en un área rusa cerca de la frontera con Ucrania.

La participación remota y el desempeño en la guerra del Su-57 pueden ser la razón por la cual la compañía rusa Poliet está desarrollando más rápidamente el nuevo sistema de comunicación del caza. Ya hace tres años que, supuestamente, el Su-57 recibiría asistencia de un dron en el aire. Sin embargo, por primera vez se habla de ello y, además, se habla de hasta cuatro simultáneamente.

El hecho es que el Su-57 y el S-70 ya se han probado juntos. Este vuelo combinado tuvo lugar a principios de octubre de 2019. Para este vuelo, Moscú afirma que el Su-57 dirigió el vuelo del S-70. Por esta época, aparecieron afirmaciones en los medios rusos de que en el futuro el Su-57 controlaría entre dos y cuatro drones de este tipo.

Además de Rusia, China también está trabajando en este sentido. Por ejemplo, en 2022 Pekín puso en el aire un caza furtivo biplaza de quinta generación J-20 junto con tres drones de combate GJ-11. El vuelo combinado fue grabado por fotoperiodistas y videógrafos. GJ-11 puede llamarse el equivalente del S-70 ruso.

Se especula que Rusia se está beneficiando de los avances de China en inteligencia artificial. Por esta razón, se cree que Moscú puede haber hecho progresos con su nuevo sistema de comunicación de IA. Sabemos que la guerra en Ucrania está drenando muchos recursos de la economía rusa. Sin embargo, Rusia y China firmaron hace apenas un mes una cooperación histórica en todos los ámbitos, pero especialmente en el progreso militar.

Parece obvio que Rusia necesita cazas más modernos si quiere ganar en Ucrania pues, aunque tiene superioridad aérea en el aire, no lo es tanto por la capacidad de combate de sus cazas, sino por la falta de defensa aérea cuantitativa y cualitativa en Ucrania. La capacidad del Su-57 para controlar de forma remota cuatro drones de ataque a una distancia de hasta 1.500 km es quizás el primer paso hacia una mejor aviación de combate rusa.

Según Rostec, el nuevo sistema de comunicación de IA del Su-57 permitirá la compatibilidad con los sistemas de comunicación de las plataformas terrestres y los cuarteles generales. Esto significa convertir el Su-57 no solo en una plataforma de combate, sino también en una base principal para coordinar operaciones militares. Porque cuatro S-70 a una distancia de hasta 1.500 km darán a los cazas en el aire y a la artillería en tierra una conciencia mucho más precisa.

Rostec habría explicado que la tecnología basada en Inteligencia Artificial permite una codificación resistente al ruido mediante el uso de canales paralelos. Esta es la "envoltura" de la tecnología. Su estructura incluye entrelazado múltiple de símbolos, sincronización de tiempo durante la transferencia, transmisión de datos simultánea en todas las direcciones [aire-tierra o aire-aire] y aumento del rango de datos transmitidos.

En cualquier caso, para que todo esto ocurra tienen que fabricarse los Su-57 y ahí es donde no está claro la capacidad de Rusia de responder a los planes previstos. Inicialmente el objetivo es contar con 76 cazas Su-57 para 2028. Las fuentes más optimistas hablan de que la fuerza aérea rusa contaría actualmente con no más de 21 cazas y, de estos, 10 son prototipos y modelos pruebas, por lo que, en realidad, Moscú puede poner en el aire 11 cazas listos para operar. En cuanto a la producción del S-70 Okhotnik, que también se retrasa, Moscú se encuentra a nivel de prototipo.