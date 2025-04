China presenta un monstruoso cañón de 16 tubos para contrarrestar misiles y enjambres de drones.

China ha presentado un innovador sistema de armas de 'andanada' equipado con un cañón de 16 tubos, el primero de su clase en el mundo. Según recoge el medio estatal chino Global Times, tiene el objetivo de mejorar la capacidad de lucha de China contra enjambres de drones y misiles, entre otras amenazas, y recibe el nombre de arma de andanada antienjambres de drones y antimisiles.

Yu Bin, diseñador jefe del sistema, ha explicado en una entrevista a la revista Modern Weaponry, en cuyo número de abril se ha presentado este sistema, que el arma dispara una 'andanada', lo que equivale a lanzar un 'muro de munición'. Esta técnica permite cubrir todas las posiciones de los objetivos entrantes y también concentrar el fuego en un punto específico para interceptarlos con precisión.

Bin señala que los cañones de defensa aérea convencionales utilizan el principio de 'punto a punto' —detectar un objetivo específico y disparar directamente hacia él—, mientras que el nuevo sistema emplea el concepto de 'plano a punto'. Esto es, cuando múltiples cañones disparan simultáneamente para aumentar la densidad de fuego y la probabilidad de impacto, cubriendo un plano amplio del espacio aéreo.

Un cañón monstruoso que son 16

Este sistema de defensa aérea de corto alcance con 16 cañones, sobre el que Bin afirma que no hay otro similar en el mundo, lanza una munición 'única', de la que no se han facilitado más detalles, y es el primero diseñado específicamente para interceptar enjambres de drones.

Según Global Times, el sistema destaca por su velocidad de recarga, alta densidad de fuego, capacidad de modular el tamaño de la andanada, gran poder destructivo y puede acompañar a las tropas en combate.

Los actuales sistemas antiaéreos tienen dificultades para enfrentar enjambres de drones, ya que no son tan efectivos contra ataques por saturación y su uso contra sistemas aéreos no tripulados, que pueden llegar a ser muy económicos, no resulta rentable. Según Yu, el nuevo sistema soluciona estos problemas.

El sistema de armas de andanada ha realizado múltiples demostraciones contra enjambres de UAV y los resultados muestran que puede derribar todos los drones de pequeño tamaño con un solo bombardeo, afirma Yu. También puede interceptar armas rápidas lanzadas desde el aire como misiles, cohetes, morteros y proyectiles de artillería.

Aunque está diseñado principalmente para enfrentar amenazas aéreas -incluyendo aviones, helicópteros y misiles de crucero-, el sistema también puede atacar objetivos terrestres o navales cuando sea necesario.

El diseñador jefe añade que el sistema es modular y puede instalarse en camiones, vehículos blindados o buques de guerra.

El experto militar Fu Qianshao ha declarado al medio chino que esta nueva arma será eficaz y rentable frente a enjambres de drones y misiles, y que es atractiva tanto para uso interno como para el mercado internacional, dada la creciente amenaza que representan los drones.