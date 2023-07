Los cines IMAX usan una PDA Palm de hace 21 años para proyectar Oppenheimer en su formato original

Cristopher Nolan ha estrenado esta semana su nueva película, Oppenheimer. Se trata de un repaso a la vida de J. Robert Oppenheimer, el físico teórico que lideró el Proyecto Manhattan con el que Estados Unidos creó la bomba atómica, que está arrasando entre la crítica y probablemente lo haga también en taquilla, algo que sabremos transcurrido el fin de semana. El estreno tiene a pleno rendimiento la maquinaria publicitaria de Universal y, como parte de la promoción de la película, la cuenta de TikTok de los cines IMAX en Estados Unidos publicó un vídeo sobre la proyección del filme en sus salas. En él se podía apreciar como el software que controla las unidades QTRU (Quick Turn Reel Unit) que mueven los rollos de la película en celuloide es el de una PDA de hace 21 años, un modelo de Palm, que se ejecuta a través de un emulador en un tablet más moderno.

Nolan es un virtuoso del cine y un amante del clásico. Al igual que Quentin Tarantino o Martin Scorsese continúa rodando sus películas en celuloide en lugar de en soporte digital, evita los efectos digitales si puede y es un ferviente defensor de la visión clásica de la narración cinematográfica en la que cuanto más suceda delante de la cámara y no se tenga que añadir en postproducción, mejor. Oppenheimer, por ejemplo, contiene una secuencia con la detonación de la primera bomba atómica en el test Trinity que ha sido rodada sin imágenes generadas por ordenador.

Aunque hay un puñado de directores que siguen peleando por el cine en celuloide, lo cierto es que son una minoría y la mayoría de películas se ruedan y proyectan en formato digital. Y aunque se rueden en celuloide, como Oppenheimer, se proyectan en formato digital porque es la tecnología predominante en las salas. Es más económico, más versátil y también peor en cuanto a resultados, pero es el mundo en el que vivimos.

Quien quiera disfrutar de la mejor experiencia, de acuerdo a la visión de Nolan, de Oppenheimer debe ver la película en un cine IMAX, pero no en cualquiera. En todo el mundo solo hay 30 salas IMAX que tiene la capacidad de proyectar Oppenheimer en su formato original en celuloide a 70 mm, el doble de los 35 mm que eran habituales en el siglo XX. De esas 30, 19 están es Estados Unidos.

El rollo de la película en celuloide y a 70 mm, de 18 kilómetros de longitud y 272 kilos de peso, es manejado a través de unas unidades llamadas Quick Turn Reel Units o QTRU que son las que hacen desfilar los fotogramas por delante del proyector. Esta maquinaria fue incorporada a las salas IMAX hace dos décadas y su tecnología y software apenas han sido actualizados desde entonces.

A comienzos de esta década no teníamos smartphones pero sí las PDA o Personal Digital Assistant. Este tipo de dispositivos, conocidas entonces como computadoras de bolsillo y cuyo principal representante fue la marca Palm, fueron populares hasta que primero Blackberry y después iPhone y Android ocuparan su lugar.

So apparently imax theaters ran off of palm pilots for the quick turn reel unit. And nowadays, rather than having it run off a microcontroller or PC or raspberry pi or iPad, they just run a palm OS emulator? Lmao pic.twitter.com/1FJF5sAPmi