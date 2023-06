Cómo inhabilitar las aplicaciones preinstaladas de Android que no puedes desinstalar

Un problema que siempre ha tenido Android es el abuso del llamado bloatware, las aplicaciones que el fabricante añade al sistema operativo Android sin preguntar al usuario y que, en los peores casos, llenan el móvil de software innecesario que termina siendo una rémora para su funcionamiento. Un problema que los usuarios de iPhone, dispositivos en los que Apple decide todo, no se han enfrentado.

Incluso en los terminales que menos añaden a Android como son los de Motorolay, sobre todo, los Pixelde Google, el usuario se encuentra con aplicaciones que no ha pedido. Esto puede tener una justificación relativa en el caso de las del propio fabricante Android, Google, pero no cuando no hay forma de desinstalarlas. Es el caso de apps como el navegador Chrome, Gmail o el asistente de Google, entre otras, que la compañía quiere tener presentes en los 3.000 millones de móviles Android que hay por el mundo.

Chrome no tiene nada de malo, pero algunos usuarios escogen otros navegadores en su lugar y entretanto la aplicación permanece instalada en su móvil y teniendo actividad en segundo plano, aunque nunca se utilice. La opción lógica sería poder desinstalar lo que no se quiere usar, pero hay casos en los que Google y otros fabricantes de móviles no lo permiten.

La opción que sí da el sistema operativo de Google es la de inhabilitar estas aplicaciones y evitar que tengan actividad y consuman recursos del terminal, por no mencionar la recopilación de datos.

Ten en cuenta que la ruta a seguir puede variar ligeramente según la capa de personalización establecida por cada fabricante. Para inhabilitar una app en Android, debes seguir estos pasos: