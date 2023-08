Cómo proteger WhatsApp con tu huella dactilar: toda la app o chats particulares

Aunque la identificación biométrica llegó a WhatsAppen 2019, no ha sido hasta recientemente cuando ha expandido sus capacidades y ha dejado de convertirse en una opción de “todo o nada”. Hasta hace unos meses, el usuario podía bloquear por completo la aplicación a cualquiera que no se identificara biométricamente mediante una huella dactilar previamente registrada, de forma que solo el legítimo propietario podía acceder a ella. Con toda la privacidad que eso da, agregaba el paso extra de tener que hacerlo cada vez que se usa WhatsApp, lo que no deja de ser un engorro.

Más practica resultó la actualización de la pasada primavera que añadía el bloqueo de chats. Esta nueva función permite proteger chats concretos, tanto individuales como grupales, mediante huella dactilar.

De esta forma, un tercero que tenga que acceder a tu WhatsApp por cualquier motivo no puede leerlos si quieres mantenerlos privados. Las conversaciones bloqueadas continúan en la pestaña de chats, pero ocultas. Es necesario deslizar el dedo de arriba hacia abajo para que aparezca el apartado Chats bloqueados que las alberga y cuyo acceso requiere la identificación por huella dactilar.

Te explicamos a continuación cuáles son los pasos para proteger tu WhatsApp, o chats particulares que tengas en la app, mediante la identificación biométrica:

Cómo proteger WhatsApp con tu huella dactilar

Abre WhatsApp .

. Pulsa en el menú de los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Ajustes en el menú desplegable.

en la esquina superior derecha y selecciona en el menú desplegable. Toca en Privacidad .

. Desplázate hasta la opción Bloqueo con huella dactilar y púlsala.

y púlsala. Activa la opción Desbloquear con huella dactilar. A partir de este momento tendrás que emplearla siempre para usar la app excepto en el caso de recibir una llamada con el teléfono bloqueado, que podrás contestar directamente.

Cómo proteger un chat de WhatsApp con identificación biométrica