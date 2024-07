Cómo reiniciar tu ordenador si la caída de Microsoft te ha afectado

La caída de los servicios de Microsoft ha afectado a millones de sistemas informáticos en todo el mundo y en España han sufrido las consecuenciasdesde AENA hasta los ministerios. Usuarios de todo el mundo han informado de apagados o reinicios repentinos de sus sistemas que, según Microsoft, se deben a una actualización reciente de CrowdStrike.

La causa es "un cambio de configuración en una parte de nuestras cargas de trabajo de backend de Azure que causó la interrupción entre el almacenamiento y los recursos informáticos, y que ha resultado en fallas de conectividad". Esto ha afectado a los “servicios posteriores y dependientes de Microsoft 365”, dijo la compañía.

CrowdStrike Engineering identificó una implementación de contenido relacionada con este problema y revirtió esos cambios y para resolver estos problemas, publicó una serie de pasos que permiten resolver los problemas de los usuarios afectados.

1) Inicie Windows en modo seguro o en el entorno de recuperación de Windows

2) Escriba C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike

3) Localice el archivo que coincida con C-00000291*.sys y elimínelo

4) Inicie el ordenador normalmente.

Este sería el archivo que habría provocado todo el problema y que recientemente se ha actualizado. Por lo tanto, si en la última semana ha llegado una notificación de actualización a tu ordenador y lo has actualizado, lo más probable es que tengas este problema.

En un hilo publicado en X, Microsoft señala que está "investigando un problema que afecta la capacidad de los usuarios para acceder a varias aplicaciones y servicios de Microsoft 365".

We're investigating an issue impacting users ability to access various Microsoft 365 apps and services. More info posted in the admin center under MO821132 and on https://t.co/W5Y8dAkjMk