¿Qué ha provocado el fallo global de Microsoft que ha afectado a miles de empresas?

Ayer a la madrugada comenzó todo. Los servicios de suscripción 365 de Microsoft empezaron a caer en Estados Unidos y luego le siguieron Canadá, Europa, Asia y Nueva Zelanda. Esto ha hecho que los usuarios no puedan acceder a los servicios más habituales, como SharePoint Online, OneDrive for Business, Teams, Intune, PowerBI, Microsoft Fabric, Microsoft Defender y Viva Engage.

Y si bien no afecta tanto a los usuarios de “a pie”, los canales de televisión, aeropuertos y bancos de todo el mundo quedaron fuera de línea en un apagón masivo que provocó que los ordenadores que usan Windows se apagaran repentinamente.

De acuerdo con Downdetector, un “vademecum” de los sitios y aplicaciones que no funcionan correctamente en la web, Microsoft lleva al menos 6 horas con problemas en diversas aplicaciones propias. Esto ha hecho que muchas empresas no puedan acceder a su información. Aena, por ejemplo, ya ha anunciado demoras en las más de 7000 operaciones que tenía programadas para hoy y los bancos y gasolineras, como Repsol, también señalan problemas de acceso a la red.

Troy Hunt, un investigador de seguridad cibernética, dijo en una publicación en X que "algo súper extraño está sucediendo en este momento" con personas de todo el mundo quejándose de que sus ordenadores con Windows muestran una pantalla azul y entraban en modo de recuperación.

Something super weird happening right now: just been called by several totally different media outlets in the last few minutes, all with Windows machines suddenly BSoD’ing (Blue Screen of Death). Anyone else seen this? Seems to be entering recovery mode: pic.twitter.com/DxdLyA9BLA