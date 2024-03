Cómo saber si quieren estafarte esta Semana Santa

En muchas zonas de España, esta Semana Santa se prevé un lleno absoluto a pesar de que el precio ha aumentado casi un 10% respecto al año pasado. De hecho, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) esperan un crecimiento de hasta un 6% en las reservas con respecto a 2023. Sin embargo, detrás de estas cifras se esconden cientos, incluso miles de personas que, confiando en páginas web poco fiables que prometen lujosas vacaciones a precios insignificantes, se convierten en víctimas de estafas vacacionales. ¿Cómo evitar caer en ellas?

Los ciberdelincuentes aprovechan los períodos de alta demanda en viajes para llevar a cabo ataques, ofreciendo precisamente lo que más atrae: viajes de ensueño a precios rebajados.Hemos hablado con Luis Corrons, experto en ciberseguridad de Avast, para identificar las estrategias más frecuentes de los estafadores y no caer en sus manos.

En general, los ciberdelincuentes utilizan estrategias como publicar ofertas falsas o demasiado buenas para ser verdad. Ya sea porque se trata de un destino muy exclusivo como por lo reducido del precio. También pueden crear páginas web falsas y, una vez que hacemos el pago, desaparecen, tanto el dinero como la oferta. En este caso es importante asegurarse que la dirección web es la correcta, un pequeño cambio (una letra ausente o un .cor en lugar de .com) pueden cambiarlo todo. Por si esto fuera poco no solo se quedarán con nuestro dinero, también tienen nuestros datos.

Otra estrategia es enviar correos electrónicos falsos que aparentan ser de agencias de viajes legítimas, aerolíneas o plataformas de reserva. Estos correos suelen contener enlaces maliciosos o solicitudes de información personal y financiera, como números de tarjeta de crédito o contraseñas. Al hacer clic en los enlaces o proporcionar la información solicitada, las personas pueden ser víctimas de robo de identidad o fraude financiero.

También se publicitan sitios que no existen o que no se alquilan, como complejos vacacionales o propiedades. Y cuando llegamos a destino, tenemos un problema. Para evitar esto “antes de realizar cualquier reserva o pago en línea, investiga la reputación y la fiabilidad de la empresa o sitio web con el que estás tratando – explica Corrons -. Verifica si la empresa está registrada y si tiene opiniones positivas de otros usuarios en plataformas confiables. Evita hacer negocios con empresas o sitios

web poco conocidos o que tengan una reputación dudosa”.

Corrons también señala que nunca debemos proporcionar información personal o financiera sensible, como números de tarjetas de crédito, contraseñas o datos de identificación, a través de correos electrónicos no solicitados, enlaces desconocidos o sitios web no verificados. “Desconfía de los correos electrónicos que solicitan información personal o financiera – explica este experto -, y evita hacer clic en enlaces o descargar archivos adjuntos de fuentes desconocidas o no confiables. Utiliza métodos de pago seguros y revisa regularmente tus cuentas bancarias y tarjetas de crédito para detectar cualquier actividad sospechosa”.

Ante cualquier sospecha de haber sido víctima de una estafa, lo primero es comprobar si se ha producido algún movimiento en la cuenta bancaria y “bloquear cualquier posibilidad de realizar movimientos – concluye Corrons -. En estos casos, el consejo más válido es el de la propia lógica y si algo es demasiado bueno para ser verdad, una oferta vacacional o vuelo en este caso, seguramente no lo sea”.