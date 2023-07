Microsoft y Activision-Blizzard amplían los plazos para cerrar la adquisición de la editora.

Prácticamente imposible dentro de los plazos iniciales para cerrar el acuerdo de compra de Activision-Blizzard por parte de Microsoft establecido hasta el 18 de julio, las dos compañías han decidido firmar una extensión del mismo. Ahora, las ejecutivas tienen hasta el 18 de octubre para finalizar el proceso. En un mensaje publicado en redes sociales, Phil Spencer, jefe de la división de Xbox, afirma que ambas partes son optimistas sobre la dirección de las negociaciones finales. Según anticipa, en el seno de la compañía también se encuentran satisfechos y ansiosos por llevar más juegos a jugadores de todo el mundo. “Microsoft y Activision-Blizzard han extendido la fecha límite del acuerdo de fusión hasta el 18/10”, comentaba el CEO de Microsoft Gaming.

Microsoft and Activision Blizzard have extended the merger agreement deadline to 10/18. We're optimistic about getting this done, and excited about bringing more games to more players everywhere.