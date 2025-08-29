Darwin: el ordenador chino, inspirado en el cerebro, más potente del mundo

Nuestro cerebro tiene cerca de 86.000 millones de neuronas. Uno de los microchips más avanzados del planeta, el Cerebras Wafer Scale Engine 2, alcanza los 2,6 billones de transistores, los conocidos popularmente como neuronas digitales, las partes del microchip que procesan la información. Pero, pese a tener muchos más transistores, los ordenadores no llegan a imitar la capacidad de procesamiento del cerebro.

Durante décadas el objetivo de los científicos ha sido reproducir las capacidades del cerebro humano en un microchip. Ahora, un equipo de científicos chinos ha presentado una supercomputadora con una arquitectura similar a la del cerebro de un mono.

Denominado Darwin Monkey o "Wukong", el sistema cuenta con más de 2 mil millones de neuronas artificiales y más de 100 mil millones de sinapsis, lo que la sitúa prácticamente a la par con la estructura neuronal de un macaco.

Los responsables del avance, científicos de la Universidad Zhejiang, esperan que sirva como herramienta de simulación para neurocientíficos, a la vez que represente un paso hacia la inteligencia artificial general (IAG), un sistema de inteligencia artificial (IA) con inteligencia y razonamiento similares a los humanos.

A diferencia de las redes neuronales artificiales tradicionales, que siguen los principios de la computación clásica y procesan datos mediante valores binarios en constante cambio, los sistemas neuromórficos como Darwin Monkey se basan en redes neuronales de picos (SNN).

Las SNN imitan la transmisión de señales entre neuronas en el cerebro de los mamíferos, respondiendo a señales eléctricas para procesar y transmitir datos mediante ráfagas (o picos) de actividad intermitentes.

Una neurona biológica dispara un pulso eléctrico cuando las señales que recibe de otras neuronas alcanzan un nivel lo suficientemente intenso como para desencadenar una respuesta. Las neuronas artificiales en las redes neuronales de segundo orden imitan este mecanismo, disparándose solo cuando han acumulado suficiente entrada eléctrica.

Mientras que las redes neuronales basadas en software son un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático diseñados para emular el cerebro humano, las redes neuronales de segundo orden replican físicamente la forma en que la información se mueve entre neuronas biológicas. Esta configuración permite a las redes neuronales de segundo orden procesar datos en paralelo, lo que potencialmente las hace más potentes que las arquitecturas de supercomputadoras convencionales.

A eso hay que sumarle que también serían más eficientes energéticamente: las neuronas artificiales entran en un breve período de descanso después de cada pico, durante el cual no pueden responder a nuevas entradas. Esto limita la frecuencia de activación, lo que ayuda a reducir el consumo total de energía.

Los responsables del avance afirman que Darwin Monkey consume tan solo 2000 vatios de energía (aproximadamente tanto como un secador de pelo), a pesar de estar alimentado por 960 chips neuromórficos Darwin III, cada uno de los cuales admite hasta 2,35 millones de neuronas activas.

El anterior récord en computación neuromórfica lo ostentaba el sistema Hala Point de Intel, compuesto por 1150 millones de neuronas artificiales y 128 000 millones de sinapsis artificiales distribuidas en 140 544 núcleos de procesamiento.

En aquel momento, Intel afirmó que su sistema era capaz de realizar 20.000 billones de operaciones por segundo, o 20 petaops. Sin embargo, dado que existen muy pocos ordenadores neuromórficos actualmente, y que procesan los datos de forma diferente a las supercomputadoras, resulta difícil compararlas de forma homogénea.

En un comunicado, el equipo responsable de Darwin Monkey afirmó que la plataforma ya había demostrado su capacidad en tareas cognitivas como el razonamiento lógico, la generación de contenido y la resolución de problemas matemáticos, utilizando un modelo de IA desarrollado por la startup china de IA DeepSeek.

El sistema también se utiliza para simular los cerebros de animales con distintos niveles de complejidad neuronal, como el pez cebra y los ratones, como parte de iniciativas más amplias para apoyar la investigación en neurociencia.

Darwin Monkey fue diseñado por investigadores de la Universidad de Zhejiang y Zhejiang Lab, un instituto de investigación establecido conjuntamente por el gobierno provincial de Zhejiang y Alibaba Group, un conglomerado tecnológico chino.