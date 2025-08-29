“Nuestros auriculares tienen un 97% de precisión en la transcripción”

No es una casualidad. En el año 936 nace Harald Blatand, uno de los reyes más importantes de Dinamarca y Noruega. Justo mil años después, en 1936, Frans G. Bengtsson, comienza a escribir Orm el rojo, una novela que el ingeniero de Intel Jim Kardach estaba leyendo cuando se desarrolló la tecnología que permitiría a los teléfonos móviles comunicarse con los ordenadores y unificar la comunicación inalámbrica. Kardach descubrió que Blatand también había unificado dos reinos y sugirió bautizar esa tecnología con el nombre del rey danés. Así nació el nombre Bluetooth.

En el año 2000 es (no coincidentemente) una compañía danesa la que desarrolla los primeros auriculares completamente wireless gracias a la tecnología Bluetooth: Jabra. Veinte años después se convierte en una de las primeras en usar la IA en el sector del audio.

En esta industria, la inteligencia artificial se utiliza para tareas que incluyen la mejora del audio (reducción de ruido, ecualización), la automatización (mezcla, masterización), la creación de audio (generación de música, voces) y experiencias musicales personalizadas (recomendaciones). Al menos esas son las más conocidas y reconocidas.

Pero Jabra ha creado una tecnología propia que utiliza algoritmos para detectar el tono de voz. Se trata de Jabra Engage y se centra en cómo se dicen las cosas, no en lo que se dice. Esta IA escucha el tono en ambos extremos de una llamada, captando los patrones de voz y los cambios en tiempo real. Como enfadado suena a enfadado en todos los idiomas, funciona en todos ellos. También se ha sometido a pruebas de sesgo para que siga siendo justo para todas las voces.

“En todas las soluciones que estamos desarrollando – nos explica Camille Petit, directora de ventas para Iberia de Jabra - incluimos toda la parte de algoritmos con inteligencia artificial para efectivamente suprimir todos los ruidos ambientes, y que el tema de la calidad de audio y de sonido se centre en lo que diga la persona y no escuchar los ruidos que hay alrededor. Centrarnos justamente en lo que dice la persona”.

¿Existe la posibilidad de traducción simultánea a través de inteligencia artificial?

“Sí, trabajamos mucho en colaboración con Microsoft, Zoom, Google, que son plataformas y fabricantes que desarrollan mucho el tema de la inteligencia artificial – añade Petit -. Por ejemplo, voy a coger un ejemplo que es Microsoft, con quien más trabajamos.Ellos tienen como una herramienta que se llama Copilot. Y esta herramienta nos permite transcribir la conversación que tenemos y nos hace un resumen. El problema es que nosotros hablamos cinco veces más rápido de lo que escribimos. Entonces, todas estas herramientas de inteligencia artificial lo que hacen es que nos ayudan en nuestro día a día a ganar mucho tiempo. Y lo que tiene también Copilot, que es una cosa increíble que ha presentado Microsoft: la función Interpreter, tú hablas en español y yo te escucho en inglés. Es algo que realmente va a cambiar la vida de mucha gente a nivel de idiomas”.

Jabra se ha especializado en lo que es empresa, videoconferencias, sonido con micrófonos, ¿cuál es la diferencia entre un auricular destinado mayoritariamente a entrevistas y no para ingenieros de sonido o para melómanos?

“Cuando estamos en una videoconferencia si yo no tengo un auricular profesional, la transcripción no será buena porque no hay precisión en el audio. Nosotros tenemos, gracias a nuestros auriculares, un 97% de precisión en la transcripción de la IA y un auricular de consumo es un 64%. Es una palabra de cada tres que no se va a transcribir bien y eso, en una entrevista es mucho contenido que puede perderse o malinterpretarse. Hemos sido el primer fabricante de auriculares que ha lanzado un auricular Bluetooth. El futuro pasa por la IA, los nuevos materiales y un compromiso con la investigación en nuestros laboratorios de Dinamarca”.