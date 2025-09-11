Esta es la esperada función de los AirPods Pro 3 que Apple no lanzará en España

Además de nuevos iPhone y Apple Watch, Apple también anunció el pasado martes auriculares: los AirPods Pro 3. Llegan tres años después de los últimos AirPods Pro y traen novedades sustanciosas, como un sensor del ritmo cardiaco o la traducción en vivo. Esta última función, sin embargo, no aparece mencionada entre las características del dispositivo en la página web de Apple en España. La razón es sencilla: los AirPods Pro 3 llegan a la UE sin Live Translation.

Apple lo advierte en la página de soporte de Apple Intelligence, que es el paraguas bajo el que la compañía engloba sus funciones de inteligencia artificial: 'La traducción en vivo con AirPods no está disponible si estás en la UE y el país o región de tu cuenta Apple también está en la UE'.

La compañía no explica el motivo ni se ha manifestado sobre esta cuestión. Es probable que tenga que ver con la estricta regulación europea en materia de inteligencia artificial y protección de datos que retrasó el lanzamiento de Apple Intelligence en Europa y cuando llegó, lo hizo de forma incompleta.

Es un caso similar al de Google con sus Pixel 10, que también tiene una funcionalidad de traducción de voz en las llamadas a la que, sin embargo, no se hace mención en la página de producto del terminal en la tienda de la compañía en España.

Sea cual sea el motivo, los usuarios pierden una de las funciones más interesantes de los nuevos auriculares de Apple. Con Live Translation, dos hablantes de diferentes idiomas con AirPods Pro 3 pueden expresarse en el propio y lo que escuchará el interlocutor son las palabras del otro traducidas a su idioma. Los auriculares utilizan la cancelación de ruido para poder superponer la traducción a la voz original y que la comunicación sea clara. En el caso de que solo uno de ellos disponga de los auriculares de Apple, el iPhone mostrará en la pantalla la traducción de lo que se está diciendo a la otra persona.

Esta decisión de Apple afecta no solo a los AirPods Pro 3, sino también a los AirPods Pro 2 y AirPods 4. Estos modelos comparten con los Pro 3 el chip H2 y la cancelación activa, requisitos para ejecutar la traducción en vivo, y tienen previsto recibir esta funcionalidad.

Además de la medición cardiaca y la traducción en vivo, los nuevos auriculares de Apple mejoran la cancelación de ruido activa, la calidad del sonido con un rediseño de la arquitectura acústica, personalizan el audio espacial de acuerdo con la geometría de la cabeza del usuario -para lo que es necesario usar la cámara TrueDepth del iPhone-, ecualizan el sonido según la forma de las orejas del usuario y aumentan la autonomía del dispositivo hasta las 8 horas, dos más que en la generación anterior.

Los AirPods Pro 3 ya pueden reservarse en la tienda de Apple por 249 € y saldrán a la venta el próximo 19 de septiembre.

.