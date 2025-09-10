Estos son los iPhone, Apple Watch y AirPods que Apple ha descatalogado tras el anuncio de los iPhone 17

Apple presentó ayer una avalancha de novedades con las que renueva sus iPhone, Apple Watch y AirPods Pro. Además de las mejoras incrementales habituales, la compañía ha sorprendido -relativamente, dado que era conocido por filtraciones desde hace meses- con el ultradelgado iPhone Air -finalmente, 5,6 mm aunque se había especulado con 5,5 mm de grosor- y cambios importantes en el diseño de los iPhone con el regreso al aluminio en los modelos Pro -abandonando el titanio que los sustituyó y que durante dos temporadas se suponía que era mucho mejor que aquel- y su nuevo módulo de cámaras.

Como es habitual, Apple cerró parte de su tienda online mientras duraba la presentación para abrirla de nuevo una vez finalizada, ya con los nuevos iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 3 y AirPods Pro 3 disponibles para reserva. Y como todos los años, Apple descatalogó los que han sido sus topes de gama durante el último año, además de otros modelos, para hacer sitio a los nuevos productos.

En total, 8 dispositivos han desaparecido de la tienda de Apple. Son los siguientes:

iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Pro Max.

iPhone 15.

iPhone 15 Plus.

Apple Watch Ultra 2.

Apple Watch Series 10.

Apple Watch SE 2.

AirPods Pro 2.

De esta forma, Apple simplifica su catálogo de productos y empuja a los usuarios a decantarse por los modelos más recientes.

Esto no quiere decir que los descatalogados estén ya fuera del mercado. Pueden adquirirse en tiendas de terceros, habitualmente a mejor precio que en la tienda de Apple, y seguirán estando disponibles hasta que se agoten las existencias. También es posible encontrarlos en el mercado de segunda mano o como unidades reacondicionadas.

Este hábito de Apple no significa que Apple haya pasado a considerarlos obsoletos. Para la compañía, entran en esa categoría 7 años después de su lanzamiento. Y cuando han pasado 5, los considera vintage.

El catálogo actual de iPhone, Apple Watch y AirPods de Apple

La gama actual de smartphones de Apple incluye ahora los iPhone 17, iPhone 17 Pro/Pro Max, iPhone 17 Air, iPhone 16e y el modelo base del año pasado, el iPhone 16.

En relojes, la compañía cuenta con el Apple Watch Ultra 3, el Apple Watch Series 11, el Apple Watch SE 3 y el Apple Watch Hermès basado en la Series 11.

En auriculares, la oferta se compone de los AirPods Pro 3, los AirPods 4 y los AirPods Max.

Todos los nuevos productos anunciados en el evento Awe Dropping de ayer ya están disponibles para reserva y saldrán a la venta la próxima semana, el 19 de septiembre.