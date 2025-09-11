Esta es la forma más segura de cargar tu móvil y evitar accidentes, según los Bomberos de Madrid

Pocas actividades hay tan habituales como la de cargar las baterías de los dispositivos electrónicos. Principalmente, móviles, pero también patinetes y bicicletas eléctricas, portátiles y muchos otros. Pese a su cotidianidad y aparente inocuidad, se trata de una acción que presenta riesgo de accidentes, más comunes de lo que puede parecer a primera vista. Así lo demuestran la abundancia de noticias de incendios o conatos provocados por cargadores y baterías, casi una decena en lo que llevamos de año. En ocasiones, con resultados tan trágicos como el de la familia de la localidad sevillana de Guillena que el pasado octubre murió en un incendio provocado por la explosión de la batería de un teléfono móvil.

Por eso es necesario mantener algunas prácticas de seguridad cuando se cargan dispositivos electrónicos, algo que ha recordado la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid hace unos días en redes sociales.

Las 11 recomendaciones de los Bomberos de Madrid para evitar incendios al cargar dispositivos electrónicos

La agencia se hace eco de 11 recomendaciones realizadas por los Bomberos de la Comunidad de Madrid para prevenir este tipo de accidentes. Son las siguientes: