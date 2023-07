Estas son las 10 canciones más alegres según la neurociencia

Comienzan los festivales de verano y aunque no todos podamos participar de ellos, sí reconocemos que la música tiene la capacidad de hacer reaccionar no solo nuestro cuerpo sino también nuestro cerebro. Tanto que la ciencia ha demostrado el vínculo entre música y felicidad y también en el aprendizaje. Pero… ¿quiere esto decir que hay canciones que "seguro" nos harán sentir bien? Pues casi. De hecho, un experto lo ha investigado y ha descubierto las 10 canciones más alegres.

Su nombre es Jacob Jolij y es un experto en neurociencias y estimulación transcraneal. Aunque el propio Jolij reconoce que la música o más bien su apreciación, es algo "muy subjetivo y depende en gran medida del contexto social y las asociaciones personales y que la idea de una 'fórmula para sentirse bien' es un poco extraña", investigó sobre el tema. Lo primero que hizo fue pedirle a miles de personas en Países Bajos que enviaran las canciones que mejor les hacían sentir.

La idea de una "fórmula para sentirse bien" a través de la música es un poco extraña, reconocía Jolij en su momento:" tener en cuenta todos estos aspectos personales es casi imposible, en particular si deseamos encontrar una fórmula cuantitativa. Básicamente, lo que necesita son características de la canción que puedan expresarse en números". Y esas características resultaron ser funciones como el ritmo o el compás y fueron algunas de las que utilizó Jolij para alimentar un algoritmo que encontrara aquellas que más respetaban este patrón.

Y en los resultados hubo dos variables que llamaron la atención. Dos grandes cosas sobresalieron para Jolij: "El patrón era muy claro: el tempo promedio de una canción para sentirse bien era sustancialmente más alto que la canción pop promedio. Mientras estas tienen habitualmente unos 118 BPM [beats o pulsaciones por minuto y es lo que marca el tempo de la canción), la lista de canciones para sentirse bien tenía un tempo promedio de alrededor de 140 a 150 BPM. Otro patrón muy claro fue que la mayoría estaban en una tonalidad alta".

Las 10 canciones más alegres Spotify Spotify

Y finalmente están las letras. De acuerdo con Jolij, todas las canciones seleccionadas trataban sobre eventos positivos o no tenían ningún sentido. Con toda esta información, se llevó a cabo una lista de 10 canciones, supuestamente las más alegres o aquellas que mejor nos hacen sentir. En ella están temas de los Beach Boys, Abba, Cindy Lauper, Survivor, Billy Joel, Katrina and the Waves y Queen. ¿Cuál es la número 1? Aquí tienes una lista de Spotify para comprobarlo.