Esto es lo que significa cada uno de los 9 colores de los Emoji con forma de corazón

Adolescencia, la serie de Netflix estrenada recientemente, no solo se distingue porque cada uno de sus episodios ha sido filmado en un solo plano, tampoco porque retrata una historia real. Detrás del argumento hay, en el segundo episodio, un momento clave para todo padre o madre con hijos adolescentes: cuando el detective Luke Bascombe (interpretado por Ashley Walters) intenta comprender el motivo de lo ocurrido (no aclaramos para no revelar la trama) y el protagonista le explica lo que significan algunos emojis. Entre ellos los corazones de diferentes colores.

En el mundo de los emojis, las cosas no son siempre lo que parecen. Para el resto de los humanos (léase mayores de 35 años) un emoji de una pastilla puede significar una cura, un remedio y hasta alguna sustancia ilegal. Sin embargo, una 💊 como esta, está más vinculada a la película The Matrix y su significado es Ver la verdad. Algo parecido ocurre con los corazones.

El❤️ es probablemente el más clásico y previsible: simboliza amor, afecto y emociones fuertes. Por su parte, el 🧡 representa calidez, amistad y cariño, ni sexo, ni amor. Bajando en la escala cromática tenemos el 💛que expresa alegría, felicidad y amistad. Muy similar al anterior, un compromiso, pero filial, sin interés de pareja.

Luego llega el 💚 y ya no tiene nada que ver con las relaciones: el subtexto es de naturaleza, crecimiento y armonía. Si recibes un 💙quien te lo envía habla de lealtad, confianza y tranquilidad.

Hasta ahí, aunque caprichoso y sin base científica, es comprensible, pero luego llega el 💜que oscila entre el amor y la espiritualidad en un extremo y el lujo en el polo opuesto. No, tampoco lo entiendo. Ahora, si recibes un corazón🤎podrías dar el amor por perdido: simboliza estabilidad, comodidad y sencillez. Vamos, como si fueras un confiable Labrador.

Si nos vamos a quedar con esto, puede que sea mejor que recibamos un 🖤que, al igual que su color, representa tristeza, pena o un humor negro. Y obviamente es el polo opuesto de su cromático archirrival: el corazón 🤍simboliza pureza, paz e inocencia. Y puestos a elegir es tan o menos deseable, en términos románticos como el marrón o el negro. También hay un corazón gris, poco usado e igual de obvio que muchos de los anteriores: habla de días grises.

Es cierto que hay símbolos o emojis que permiten reducir palabras a una sola letra o pictograma, pero hay veces que, pardiez, más vale expresarnos claramente y ahorrarnos un crimen, contra la lógica y la literatura.