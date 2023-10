Japón prueba con éxito un cañón electromagnético que dispara proyectiles a velocidad Mach 7.

Japón ha testado con éxito el primer cañón electromagnético que hace fuego desde un barco. Esta tecnología, también conocida como cañón de riel o railgun, puede disparar proyectiles a velocidades que rondan Mach 7, 7 veces la velocidad del sonido, contra objetivos como barcos, aeronaves y misiles, incluso hipersónicos.

“ATLA ha realizado la prueba de disparo de cañón de riel a bordo de un barco por primera vez en el mundo con la cooperación de la JMSDF [Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón]. Para proteger a los buques contra las amenazas aéreas y de superficie con balas de alta velocidad, ATLA promueve firmemente el despliegue temprano de la tecnología de cañones de riel”, publicó este martes la Agencia de Adquisiciones, Tecnología y Logística del Ministerio de Defensa japonés, ATLA por sus siglas en inglés.

#ATLA has accomplished ship-board firing test of railgun first time in the world with the cooperation of the JMSDF. To protect vessels against air-threats and surface-threats by high-speed bullets, ATLA strongly promotes early deployment of railgun technology. pic.twitter.com/MG5NqqENcG