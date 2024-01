La NASA finaliza la misión del helicóptero Ingenuity en Marte tras la rotura de una de sus aspas

Fue lanzado en 2020 a bordo del cohete Atlas V como parte de la misión Mars 2020 junto al rover Perseverance. Este lo desplegó en la superficie de Marte el 3 de abril de 2021 y, tras varias pruebas, el primer vuelo de una máquina creada por el hombre en una atmósfera extraterrestre se llevó a cabo el 30 de ese mismo mes. El objetivo del helicóptero Ingenuity eran 5 vuelos, pero al final han sido 72 hasta que un incidente en el último le ha imposibilitado volver a volar. La NASA ha confirmado que la misión de Ingenuity ha llegado a su fin tras la rotura de una de sus aspas por motivos que aún no ha esclarecido.

Ingenuity, un proyecto anunciado en 2014 y que costó 85 millones de dólares, tenía el objetivo de demostrar que era posible un vuelo controlado en Marte, algo particularmente complicado en una atmósfera con una presión inferior al 1% de la de la Tierra. La solución que encontraron los ingenieros de la NASA fue un helicóptero muy ligero, de 1,8 kilogramos y con dos hélices. Se esperaba que pudiera realizar un puñado de vuelos, pero los resultados han superado todas las expectativas. En total, Ingenuity ha pasado más de dos horas, 128 minutos, volando a través de la tenue atmósfera marciana y ha recorrido 17 kilómetros que le han llevado 14 veces más lejos de lo inicialmente planeado.

