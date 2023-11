La NASA lanza NASA+, un nuevo servicio de streaming sin anuncios y gratuito.

La NASA se suma al catálogo de plataformas de streaming con un nuevo servicio que lanzará el próximo miércoles 8 de noviembre, tras varios meses en fase beta de desarrollo. NASA+ no tendrá una app propia sino que se integrará en la de la NASA y estará disponible también a través de su web. De esta manera, los usuarios podrán acceder “a un nuevo mundo de contenido de la agencia espacial”, según explicó la NASA este verano cuando anunció el servicio de streaming.

A diferencia de lo habitual en el sector, NASA+ no requerirá una suscripción. Su contenido estará en abierto, será completamente gratuito y no contendrá publicidad. Los usuarios podrán acceder a la cobertura en directo que la agencia espacial estadounidense realiza de sus misiones, por la que ha sido galardonada con el premio Emmy. También a producciones originales de la NASA sobre sus misiones que incluirán nuevas series tras el lanzamiento del servicio.

