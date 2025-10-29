Este dispositivo de 349 € se instala en el váter y analiza la orina para monitorizar tu salud.

La empresa Withings, especializada en productos de lo que se llama salud conectada, como básculas inteligentes o relojes de seguimiento de actividad, presentó en el CES 2023 U-Scan, un dispositivo que se instala en el inodoro para monitorizar una serie de parámetros de salud analizando la orina. Llamó entonces la atención, lo que es bastante difícil en el lugar con más productos de tecnología de consumo por metro cuadrado del planeta, y ahora ya puede comprarse en España.

Withings lo promociona como 'el primer laboratorio de orina integrado en el inodoro', capaz de detectar y recoger muestras de orina, analizarlas mediante un sistema que emplea cartuchos reemplazables y enviar los resultados a la aplicación de Withings en la que el usuario recibe recomendaciones para mejorar su salud si es necesario.

La empresa ha lanzado dos tipos de cartuchos U-Scan para usar con el dispositivo. U-Scan Nutrio, que puede reservarse y cuya disponibilidad se anuncia 'pronto', está enfocado a mejorar la nutrición midiendo cuatro biomarcadores en la orina. Con ellos determina el estado de hidratación, bioacidez, niveles de cetona y de vitamina C. La información obtenida ayuda a optimizar la alimentación del usuario.

Una de las caras del U-Scan tiene un diseño que recuerda a una concha. Withings.

U-Scan Calci, ya a la venta en la web de Withings, está enfocado a la salud renal y a prevenir el desarrollo de cálculos en el riñón. Para ello controla los niveles de calcio, la bioacidez y el estado de hidratación.

En el CES 2023, Withings también anunció una variante centrada en la salud reproductiva, pero esta todavía no está disponible. Inicialmente, la compañía esperaba la autorización de la FDA estadounidense, pero ahora lo clasifica como un 'producto de bienestar', por lo que dicha autorización ya no es necesaria, así que es de suponer que no tardará demasiado.

App de Withings para interpretar los resultados. Withings.

U-Scan tiene un sensor térmico que detecta la orina y permite su desplazamiento a través de un circuito microfluídico en su interior. La muestra de orina pasa a inyectarse en un compartimento en el que hay reactivos químicos proporcionados por el cartucho instalado, sea Nutrio o Calci, cuya reacción es leída e interpretada por el módulo óptico del dispositivo.

Withings proporciona con el dispositivo una estación U-Scan en la que se introduce el dispositivo y se higieniza. Esta estación es, además, la base de carga.

El precio parte de 349,95 euros para la versión Proactive, que incluye el U-Scan, una base de carga y limpieza, acceso al servicio Withings Plus y un cartucho Nutrio o Calci con 22 pruebas -suficiente para hasta tres meses con dos mediciones semanales-. La versión Intensive, de 429,95 euros, incluye dos cartuchos y 44 pruebas. Los cartuchos de repuesto, que pueden enviarse periódicamente mediante suscripción, cuestan 99,95 euros cada uno o 179,95 euros el pack de dos.