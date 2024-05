El primer chip de Neuralink implantado en el cerebro de un humano comienza a desprenderse.

Neuralink, la empresa de tecnología neuronal de Elon Musk, implantó el pasado enero el primer chip cerebral en un humano. El paciente fue Noland Arbaugh, un hombre de 29 años que padece cuadriplejia, se encuentra paralizado de los hombros hacia abajo, tras sufrir un accidente de buceo hace 8 años. El chip injertado en el cerebro, N1, es un interfaz cerebro-computadora que le permite controlar con el pensamiento el ratón de un ordenador, lo que le ha abierto un mundo de posibilidades desde entonces. Transcurridos 100 días tras la operación, N1 está exhibiendo algunos problemas que, por el momento, Neuralink está consiguiendo sortear.

La compañía ha publicado este miércoles una actualización del estado del implante en la que explica que algunos de los 64 “hilos” que conectan el chip con el cerebro se están retrayendo. Esto limita la cantidad de datos que pueden recopilar, pero Neuralink ha encontrado una solución haciendo que su algoritmo fuera más sensible.

We’ve just passed 100 days since the first participant in our clinical trial received his Neuralink implant. Read our latest progress update here: https://t.co/7lckGYCK1H