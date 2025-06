One Way Effector, el nuevo dron kamikaze europeo con 500 km de alcance para ataques masivos en enjambre.

La empresa europea de defensa MBDA ha presentado un nuevo dron kamikaze de bajo coste y alto alcance en el Salón Aeronáutico de París que se está celebrando esta semana. Este dron, bautizado como One Way Effector o Efector Unidireccional, se ha diseñado para operaciones de saturación en las que un número masivo de drones pone a prueba los sistemas de defensa aérea del enemigo y revela su ubicación. Ha estado en desarrollo desde finales de 2024 y la compañía prevé fabricar 1.000 unidades al mes.

En contexto militar, un efector es cualquier sistema o dispositivo diseñado para generar un efecto directo sobre el enemigo o el entorno operativo, como causar daño, neutralizar, interceptar o alterar capacidades del adversario. Puede ser un misil, una bomba, un arma electrónica o, como en este caso, un dron.

El sistema ha sido ofrecido al Ministerio de Defensa de Francia y podría ser adoptado por las Fuerzas Armadas de dicho país. 'Estamos a la espera de una consulta del Ministerio de Defensa francés sobre este tema. Esperamos los requisitos específicos de la DGA [Dirección General de Armamento de Francia], aunque ya hemos mantenido conversaciones con las Fuerzas Armadas francesas para asegurarnos de que este misil se ajusta perfectamente a la misión', ha señalado Hugo Coqueret, director de desarrollo de negocio en el área de combate terrestre de MBDA, según recoge el medio Breaking Defense.

El dron puede lanzarse tanto desde una rampa como desde un hangar integrado y es capaz de operar en entornos sin señal GNSS (sistema global de navegación por satélite). One Way Effector está propulsado por un motor a reacción, cuenta con una cabeza explosiva de 40 kg y puede alcanzar objetivos a 500 km de distancia.

MBDA realizará la primera demostración antes de que finalice el año y espera comenzar a fabricarlo en serie en 2027. La compañía planea colaborar con otros fabricantes para aumentar la capacidad de producción.

Fabricado usando cadenas de producción de automóviles

One Way Effector. MBDA.

One Way Effector ha sido desarrollado en colaboración con un fabricante de drones y una empresa de la industria automotriz francesa cuyos nombres no cita MBDA en su comunicado. El motivo de esta asociación es que 'pueda fabricarse en las cadenas de producción de la industria del automóvil', ha explicado Coqueret.

Alcanzar una capacidad de 1.000 unidades mensuales permitiría a las Fuerzas Armadas de Francia adquirir grandes lotes a menor coste y emplearlos masivamente para saturar las defensas aéreas enemigas.

Para el diseño del dron, MBDA también ha aprovechado la experiencia de militares desplegados en la invasión de Ucrania. Uno de sus objetivos es obligar a las defensas aéreas a desvelar su posición repeliendo su ataque, lo que facilita su detección y destrucción mediante otros sistemas de mayor alcance.

Además, 'se lanzarán muchos al mismo tiempo, y la defensa aérea enemiga tendrá que emplearse contra ellos, lo que reducirá sus existencias de munición antiaérea', afirma Coqueret.