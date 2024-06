Sonic Dream Team: el título de plataformas exclusivo de Apple Arcade recibe nuevo contenido

Los responsables de ‘Sonic Dream Team’ en SEGA han liberado la tercera actualización de contenido para el nuevo juego de plataformas y acción en 3D exclusivo para Apple Arcade. El paquete de contenido incluye un segundo conjunto de niveles de Sweet Dreams, una misión especial posterior al juego solo para expertos, nuevos logros y canciones coleccionables para el reproductor.

Más contenido en la palma de tu mano

En este sentido también se han añadido nuevos actos a Sweet Dreams. Estas nuevas fases también cuentan con características de nivel y giros de tuerca de las misiones, como las vueltas y una misión de "no pisar el suelo". Del mismo modo se inaugura un nivel especial sólo para expertos. Para participar de la vertiente, eso sí, tendrás que conseguir todos los orbes y lunas oníricas podrán entrar en Bittersweet Way, catalogada por sus creadores como “la experiencia más desafiante hasta la fecha”. También puedes esperar nuevos logros y clasificaciones competitivas, así como canciones coleccionables a través de notas musicales ocultas en los actos de aventura para desbloquear la banda sonora del juego y escuchar las canciones de Sonic Dream Team en el reproductor.

