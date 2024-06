Estos son los 14 videojuegos gratuitos que recibirá Netflix entre junio y julio

Netflix ha confirmado la incorporación de 14 nuevos videojuegos a su catálogo. Los lanzamientos, que se producirán entre los meses de junio y julio, forman parte de la estrategia de la compañía para ampliar y diversificar su inventario con una generosa gama de opciones. El primero de los estrenos estará disponible esta misma semana, al cual le seguirán otros seis lanzamientos que se llevarán a cabo a lo largo del mes de junio y julio. Sin embargo, no todos los títulos han revelado sus fechas de estreno en la plataforma de streaming.

Nuevos juegos

Entre los lanzamientos destacan producciones centradas en series de la propia plataforma. En este contexto destaca ‘The Dragon Prince: Xadia’, un juego de rol de acción cooperativo basado en héroes de la serie animada ‘Wonderstorm’. En ‘Netflix Stories: Emily in Paris’ la experiencia situará a los jugadores en el universo de la famosa serie, permitiéndoles experimentar la vida en la “Ciudad de la Luz”. Los amantes de los reality shows también podrán encontrar jugosas opciones, como ‘Too Hot to Handle 3’, que estará disponible el 23 de julio, y ‘Netflix Stories: Perfect Match’, cuyo estreno está previsto para el 6 de junio. Este último ofrece una experiencia basada en la nueva temporada de la serie. Aquí los jugadores asumen el papel de un podcaster de relaciones.

Netflix Stories - Perfect Match Netflix

También se ha confirmado el estreno de ‘Netflix Stories: Selling Sunset’. En este juego, eres el nuevo agente de la agencia de lujo más ostentosa de Los Ángeles y debes realizar ventas en Bel Air para llegar a la cima y alcanzar una cotización por valor de 100 millones de dólares. La lista también incluye exclusivos para dispositivos móviles como ‘Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game’, que permitirá a los jugadores vivir como un Hobbit, explorando y personalizando su entorno. ‘Arranger: A Role-Puzzling Adventure’, es otro título a tener en cuenta. Un juego de rol que combina elementos de rompecabezas con una atractiva narrativa.

Rompecabezas y acción

Para los entusiastas de los puzles, ‘The Case of the Golden Idol’, que se lanzará el 11 de junio, promete desafiar las habilidades detectivescas de los jugadores, que tendrán que resolver varios misterios en un escenario del siglo XVIII. ‘Harmonium: The Musical’ por su parte, combina el lenguaje de señas interactivo en un país de las maravillas musical y visual. ‘Hearts’, que saldrá el 18 de junio, es una versión simplificada del clásico juego de cartas que ofrece funciones inteligentes para perfeccionar tu estrategia.

Harmonium Netflix

Los juegos de acción y aventuras también forman parte del paquete. ‘Rotwood’ y ‘Lab Rat’, desarrollados por Klei Entertainment, estarán disponibles exclusivamente para los suscriptores. El primero desafía a los jugadores a luchar contra criaturas corruptas en un mundo caótico, mientras que ‘Lab Rat’ ofrece un rompecabezas narrativo hecho a mano que se hace pasar por un videojuego generado por una máquina. Esta aventura satírica está protagonizada por una IA obsesionada con las métricas que te supervisará, perfilará y guiará mientras resuelves más de cien problemas espaciales. Además, la plataforma recibirá ‘Don't Starve Together’, una expansión multijugador del popular juego de supervivencia ‘Don't Starve’. Podrás cooperar o competir para sobrevivir en un mundo lleno de criaturas extrañas y peligros ocultos.

Fechas de estreno

Netflix Stories: Perfect Match (6 de junio). ‘The Case of the Golden Idol’ (11 de junio). ‘Hearts’ (18 de junio). ‘Cozy Grove: Camp Spirit’ (25 de junio). ‘Too Hot to Handle 3’ (23 de julio). ‘The Dragon Prince: Xadia’ (30 de julio). ‘Arranger: A Role-Puzzling Adventure’ (verano 2024). ‘Don’t Starve Together’ (verano 2024). ‘Harmonium: The Musical’ (verano 2024). ‘Lab Rat’ (verano 2024). ‘Netflix Stories: Emily in Paris’ (verano 2024). ‘Netflix Stories: Selling Sunset’ (verano 2024). ‘Rotwood’ (verano 2024). ‘Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game’ (verano 2024).

Estos próximos títulos se unirán a los juegos a los que pueden acceder los usuarios dentro de la aplicación de Netflix en dispositivos iOS y Android, sin anuncios ni compras. La empresa de streaming lleva tiempo invirtiendo en su división de juegos, y además de los estrenos de películas, series, etc., la plataforma también ha ido incorporando constantemente nuevos títulos a su catálogo.