El truco definitivo para evitar que el móvil te escuche

Es muy posible que en más de una ocasión hayas hablado de un tema en particular, y poco después, recibes anuncios sobre ese mismo tema en tus redes sociales o en tu correo electrónico. O quizás puede ser que has visitado un lugar y de repente aparecen recomendaciones de negocios en la zona. ¿Parece casualidad no?

La realidad es que nuestros teléfonos recopilan información de diversas maneras y utilizan esos datos junto con nuestra actividad en línea para ofrecer publicidad personalizada. En un mundo donde la mayoría de los servicios son "gratuitos", el producto somos nosotros: nuestra información y comportamientos se convierten en el activo más valioso para las empresas tecnológicas.

¿Cómo utilizan las empresas los datos de los usuarios?

Según algunos expertos de seguridad como Kaspersky, los datos que recogen en nuestros dispositivos móviles no son generalmente información personal, sino metadatos que permiten crear perfiles de usuario con el objetivo de ofrecer anuncios más personalizados. Por eso, cuando hablamos de temas específicos, como destinos de viaje o productos particulares, y poco después vemos anuncios relacionados, puede parecer que el teléfono "está escuchando" nuestra conversación.

¿Qué dice la leyenda de los términos y condiciones?

Muchos usuarios desconocen que, al utilizar un dispositivo Android, un navegador como Chrome, o diversas aplicaciones, aceptan términos de uso que especifican el seguimiento de su actividad en el dispositivo. Este rastreo incluye desde nuestra ubicación hasta los datos de nuestras búsquedas, y es parte del acuerdo que aceptamos al disfrutar de estas plataformas y servicios.

¿Es posible reducir este rastreo?

La buena noticia es que sí es posible minimizar el seguimiento de nuestra actividad. Tanto Apple como Google han implementado mejoras en la configuración de privacidad de sus dispositivos para permitir a los usuarios mayor control sobre sus datos.

En iPhone con iOS

Apple ha adoptado una política de privacidad más estricta en sus dispositivos, haciendo de la protección de datos un pilar de sus servicios. Algunas de las herramientas que ofrece son:

Safari: Bloquea rastreadores de sitios web para mejorar la privacidad.

Bloquea rastreadores de sitios web para mejorar la privacidad. Control de permisos en aplicaciones: Al instalar una nueva app, iOS pregunta al usuario si desea permitir el rastreo de actividad.

Al instalar una nueva app, iOS pregunta al usuario si desea permitir el rastreo de actividad. Mapas de Apple: No guarda el historial de ubicaciones asociado al usuario, y los datos se almacenan solo en el dispositivo.

No guarda el historial de ubicaciones asociado al usuario, y los datos se almacenan solo en el dispositivo. Correo de iOS: Oculta la dirección IP para evitar que los remitentes rastreen al usuario.

En dispositivos Android

Google también ha incorporado opciones para que los usuarios gestionen los datos que desean compartir y restringir el acceso de terceros:

1. Micrófono:

Para evitar que ciertas aplicaciones escuchen palabras clave, los usuarios pueden desactivar el acceso al micrófono en "Configuración" > "Privacidad" y luego en "Micrófono", seleccionando las apps que pueden acceder a él.

2. Historial de ubicaciones:

Para evitar que el dispositivo registre cada movimiento, se puede acceder a la cuenta de Google y en el apartado "Datos y privacidad" desactivar el historial de ubicaciones en "Cosas que ha hecho y lugares que ha visitado".

3. Administración de ubicación en mapas:

En la configuración de Google, bajo la opción "Compartir ubicación", se puede restringir el seguimiento de lugares visitados y desactivar el acceso de apps a la ubicación.

Revisión general de privacidad

Para aquellos que buscan hacer una revisión completa de la privacidad en sus dispositivos, tanto Apple como Google ofrecen un proceso guiado:

En Android: Accede a [myaccount.google.com/privacycheckup](https://myaccount.google.com/privacycheckup) en un ordenador y sigue los pasos para revisar la configuración de privacidad de tu cuenta de Google.

Accede a [myaccount.google.com/privacycheckup](https://myaccount.google.com/privacycheckup) en un ordenador y sigue los pasos para revisar la configuración de privacidad de tu cuenta de Google. En iPhone e iPad: Desde "Configuración" > "Privacidad y seguridad", elige "Revisión de seguridad". Esto permite gestionar permisos de acceso y datos compartidos, así como conocer qué aplicaciones tienen acceso a datos de ubicación, cámara, micrófono, entre otros.

Evita que tu móvil te rastree y gane control sobre tu privacidad

Reducir el acceso de aplicaciones y controlar la recopilación de datos es una forma de proteger nuestra privacidad en un entorno digital que cada vez está mucho más vigilado.