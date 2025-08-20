JBL presenta sus nuevos auriculares con “sonido transparente”

En el marco de la Gamescom, la feria líder del mundo gamer, JBL presentó los nuevos auriculares Soundgear CLIPS. Como su nombre indica, se trata de nuevos earclips que incorporan la tecnología JBL OpenSound y un diseño ultraligero (6,5 gramos) que se sujetan a la oreja fácilmente.

La conducción por aire ofrece un sonido de alta calidad sin bloquear el canal auditivo, lo que permite estar atento a nuestro entorno. El nuevo diseño de estos auriculares ha situado el altavoz en la posición precisa para evitar fugas de sonido o, lo que es lo mismo, mantener la privacidad de sonido.

El sistema integra 4 micrófonos compatibles con sistemas IA, el algoritmo Bass Boost, hasta 8 horas de autonomía, más 24 adicionales con el estuche de carga. Bastan 10 minutos de carga para tener 3 horas extras de audio.

Uno de los colores disponibles de los Soundgear Clips JBL JBL

Están fabricados con TPU y un arco flexible que se engancha a la oreja y apenas se nota a lo largo del día. Los clips para los oídos cuentan con certificación IP54, lo que los hace resistentes al agua y al polvo.

También incluyen control táctil total con opciones de personalización a través de la aplicación JBL Headphones. Pero lo que más destaca es su color (disponibles en cobre, negro, blanco, azul y morado) pero con un acabado metálico y translúcido que se repite en el estuche de carga.

Junto a ellos, JBL también presentó los Sense Pro: algo más discretos y con prestaciones un poco más elevadas de sonido y batería.

Los colores son similares a los de su hermano pequeño. JBL JBL

Aunque en este caso lo que destaca es que se trata de conducción ósea y una batería que puede alcanzar las 38 horas con el estuche de carga.