Lo último de Instagram: Teen Accounts, cuentas para proteger a adolescentes

Instagram está introduciendo una serie de nuevas funciones de seguridad para proteger a los usuarios de los estafadores de sextorsión, anunció hoy la compañía que forma parte de Meta. En particular, Instagram ya no permitirá que las personas tomen capturas de pantalla o graben la pantalla de imágenes efímeras o videos enviados en mensajes privados.

Hasta ahora, se podía hacer capturas de pantalla de contenido efímero en los mensajes directos de Instagram, pero se notificaba a la otra persona que el contenido se había guardado. Con este cambio, si le enviamos a alguien una foto o un video a través de mensajes directos usando las funciones "ver una vez" o "permitir reproducir", la otra persona no podrá guardar el contenido.

Además, Instagram no permitirá que las personas abran imágenes o videos "ver una vez" o "permitir reproducir" en el escritorio para asegurarse de que no puedan eludir las medidas de seguridad. Esto tiene como fin asegurarse que aquellos contenidos que sean elegidos para ver una vez, solo se puedan ver una.

La red social propiedad de Meta asegura que las nuevas características complementan el reciente lanzamiento de Teen Accounts (Cuentas para adolescentes), que inscriben automáticamente a los usuarios jóvenes en una opción con protecciones integradas que limitan quién puede contactarlos.

Con las Cuentas para adolescentes, los usuarios jóvenes no pueden recibir mensajes de nadie a quien no sigan o con quien no estén conectados, pero aún pueden recibir solicitudes de seguimiento de cualquier persona. Ahora, Instagram está dificultando que las cuentas sospechosas, como las que se crearon recientemente, soliciten seguir a los adolescentes.

Dependiendo de qué tan fraudulenta parezca una cuenta, Instagram bloqueará la solicitud de seguimiento por completo o la enviará a la carpeta de correo no deseado de un adolescente.

La aplicación también está implementando avisos de seguridad en los mensajes directos para que los adolescentes sepan cuando están hablando con alguien que podría vivir en un país diferente. La compañía dice que lo hace porque los estafadores de sextorsión a menudo mienten sobre dónde viven para que los adolescentes confíen en ellos.

Dado que los estafadores a menudo usan las listas de seguidores y seguidores de un adolescente para intentar chantajearlos, Instagram evitará que las cuentas que muestren un comportamiento fraudulento vean las listas de seguidos y seguidores de las personas. Estas cuentas tampoco podrán ver a quién le ha gustado la publicación de alguien ni ver en qué fotos ha sido etiquetado.