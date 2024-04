No hagas esto en Instagram o TikTok: podrías estar facilitando el trabajo a los ciberdelincuentes

No somos conscientes de la cantidad de información relevante sobre nosotros mismos que regalamos cada vez que hacemos una publicación en redes sociales. Solo con ver el perfil, muchos cibercriminales pueden conocer nuestros gustos, nuestro lugar de residencia, con quién nos relacionamos, qué estilo de vida llevamos, etc.

Si, efectivamente, la información es poder, se les está otorgando una cantidad enorme de poder a los posibles estafadores que quieran conocer más datos sobre nosotros para personalizar sus ataques.

Mucho cuidado con estos "trends": podrían ser un cebo

Desde los albores de las redes sociales han existido "trends" (tendencias, modas) en los que las personas daban datos personales para dar a conocer a los demás curiosidades sobre ellos y así encontrar gustos compartidos o coincidencias curiosas.

Es una práctica inocente y que se imita sin maldad entre un usuario y otro, pero que, sin embargo, podría estar constituyendo una amenaza para la seguridad personal.

Con estas tendencias también se le está facilitando el acceso a información que podría resultar relevante a los estafadores que navegan por las redes en busca de sus presas.

Estaríamos entrando en la boca del lobo por nuestro propio pie, pero tampoco se puede ser tan alarmista. Si tuviéramos que actuar en redes social completamente pendientes de no estar facilitando ninguna información, o bien directamente no las utilizaríamos o bien viviríamos en una paranoia conspirativa constante.

Lo que sí resulta fundamental es cuidarse de no compartir información sobre la localización de nuestra residencia, si estamos en ella o no, sobre números de DNI, seguridad social o datos bancarios, sobre ganancias de dinero, etc., especialmente si nuestro perfil está en público y no en privado,

Los consejos de una "influencer criminóloga": cómo evitar el peligro

La criminóloga, divulgadora de ciberseguridad e "influencer" María Aperador ha difundido un vídeo a través de redes sociales advirtiendo de los riegos de compartir nuestra importancia personal.

La divulgadora explicaba una investigación que ha llevado a cabo en las últimas semanas alrededor de unos de los últimos "trends" que se han puesto de moda en Instagram o TikTok: "Datos innecesarios sobre mí".

Advertía la criminóloga de que esta inocente actividad constituye "un cebo para captar vuestros datos". A través de un seguimiento de esta moda, ha descubierto que más de 3,5 millones de personas estaban "regalando sus datos" cada 24 horas.

En el "trend", se anima a los usuarios a revelar la siguiente información personal para conocer más los unos de otros: cumpleaños, altura, talla del pie, zodíaco, tatuajes, piercings, colores favoritos, comida favorita, bebida favorita, estado civil, "crush" (amor platónico), apodo, deporte favorito, materia favorita.

Según apuntaba María Aperador y "aunque parezca una tontería", "toda esta información es utilizada por los ciberdelincuentes y después hacer ciberataques personalizados". Esto, además, les facilita a los criminales "engañarnos y estafarnos".

Para los extorsionadores "es muy fácil pasar toda esta información de imagen a texto", con el objetivo de "después buscar otra información sobre nosotros:correo electrónico, DNI, número de teléfono, dirección, etcétera".

Con todos los datos recabados, los ciberdelincuentes son capaces de "construir un perfil muy afinado sobre nosotros, con nuestros gustos, intereses, aficiones". Una vez que han obtenido un perfil a nuestra medida, "pueden hacer ataques dirigidos para estafarnos, suplantarnos la identidad, robarnos el dinero o enviarnos correos de fishing".

La "influencer" terminaba el vídeo recomendando a los usuarios que avisasen a los conocidos que sepan que hayan participado de este "trend" de "Datos innecesarios sobre mí", para que estén alerta por si reciben algún intento de estafa en los días siguientes.

Al igual que no vamos por la calle soltando a voz en grito nuestros gustos, datos identificatorios o las últimas compras online que hemos realizado, más cuidado aún deberíamos mantener en las redes sociales a la hora de compartir esta clase de información.

En la calle, el abanico de personas que alcanzan a escucharnos es muy reducido (viandantes, cotillas detrás del visillo) si lo comparamos al alcance que tienen nuestras palabras en las plataformas de redes sociales. Piénsalo así: ¿no contarías delante de un auditorio de desconocidos todo lo que vas a hacer este verano ni la dirección exacta de tu casa, verdad? Pues imagina en internet, menos aún.