Xbox Series S: la videoconsola de nueva generación rebaja su precio de manera temporal por Navidad

Dentro del segmento de las videoconsolas, Xbox Series S es uno de los exponentes con mayor valor de mercado. Capaz de ejecutar juegos de última generación con una excelente calidad y un precio muy ajustado, el dispositivo recibe un atractivo descuento, eso sí, durante un tiempo limitado. Aprovechando la oferta de Microsoft para estas navidades de 2022, el popular dispositivo reduce su precio desde los 299,99€ hasta los 249,99€, ofreciéndose como un regalo imprescindible para los amantes, familias, seguidores y curiosos del ocio electrónico.

¿Qué propone Series S?

Desde su estreno – hace apenas dos años- Xbox Series S ha demostrado cualidades muy atractivas, algo que la ha llevado a distinguirse entre las videoconsolas más modernas. Si deseas tener las últimas experiencias de juego y no gastar mucho dinero, merece la pena tener en cuenta esta efectiva solución. Para lograr un precio más bajo, el dispositivo se ha adaptado para ejecutar videojuegos a una resolución de 1440p, que está entre Full HD y 4K Ultra HD. Esto la convierte en una gran opción no solo para quienes juegan tradicionalmente en una pantalla de televisión, sino también, por ejemplo, para quienes prefieren disfrutar las experiencias en monitores con resolución 1440p.

La videoconsola más económica de la última generación rebaja su precio. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Pero lo más importante es que puede ejecutar los mismos juegos de nueva generación que el resto de opciones. Y si tenemos en cuenta el tiempo que se ha extendido la anterior progenie de sistemas, esto debería garantizar estrenos alucinantes durante los próximos 8 años. Videojuegos tanto de terceros como de Xbox Game Studios, incluidas franquicias como ‘Gears of War’, ‘Halo’, ‘Fable’ y ‘Forza’, entre muchas otras. Volcada en el aspecto lúdico, Xbox Series S también ofrece compatibilidad con versiones anteriores y puede ejecutar no solo juegos de Xbox One, sino también de etapas precedentes, incluidos clásicos de Xbox original. Esto abre una enorme puerta para que una nueva generación de usuarios disfrute de auténticas joyas publicadas hace años.

No pares de jugar

Otro de los elementos fundamentales en el éxito del dispositivo es su vinculación natural con el servicio Xbox Game Pass, un catálogo de suscripción disponible para Xbox Series S, Series X y Windows 10, donde puedes perderte entre cientos de grandes videojuegos y estrenos desde el primer día, como por ejemplo, ‘LEGO Star Wars: La Saga Skywalker’; ‘Battlefield 2042′; ‘Hello Neighbor 2′; ‘Mortal Kombat 11′; ‘Farming Simulator 22′; ‘ARK: Ultimate Survivor Edition’; ‘Microsoft Flight Simulator’; ‘Assassin’s Creed Odyssey’; ‘UFC 4′; ‘Grounded’; ‘Sea of Thieves’; ‘FIFA 22′; ‘Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition’ o el mismo ‘Minecraft’, entre muchos otros.

Xbox Game Pass está detrás del éxito de Xbox. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Navidades de nueva generación

Por lo general, cuando compras una videoconsola, también debes tener en cuenta que necesitas alimentarla con videojuegos y Game Pass es una buena opción para toda la familia, ya que a cambio de una suscripción mensual se obtiene una actualizada y generosa biblioteca de títulos. Como mencionamos anteriormente, el servicio es uno de los mayores éxitos del ecosistema Xbox y la empresa sigue invirtiendo en una propuesta que cada día sigue sumando más jugadores.

Xbox Series S ofrece una solución compacta, almacenamiento SSD, un nuevo controlador, interfaz muy intuitiva, juegos optimizados, Game Pass, juego en la nube, soporte de 120 fps, trazado de rayos y, ante todo, el precio más asequible de esta nueva generación. Otro de los diferenciales es el mando de control, que soporta compatibilidad con los mandos de Xbox One. Es decir, no es necesario invertir en otro controlador para invitar amigos a jugar en casa. Antes de terminar, no está de más recordar que el dispositivo mantendrá su precio reducido hasta el 24 de diciembre.