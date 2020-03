HBO anuncia sus estrenos para abril: entre Cate Blanchett y el regreso de “Killing Eve”

A pesar de las cancelaciones, retrasos o paralizaciones de producciones que se han visto las diferentes plataformas obligadas a realizar ante la crisis del coronavirus, la agenda de estrenos continúa repleta de interesantes novedades. HBO ha presentado esta mañana la lista completa de series, películas y documentales que lanzará en abril, mes que se antoja repleto de estrenos y sonados regresos a pesar de las circunstancias que vivimos.

Vicky Jones y la productora Phoebe Waller-Bridge (protagonista de “Fleabag”) estrenan su nueva comedia “Run”, protagonizada por Merritt Webber y Domnhall Gleeson el próximo día 13. Por su parte, Mark Ruffalo estrena el día 28 “La innegable verdad (I know this much is true)", mientras que Cate Blanchett también aterriza protagonizando “Mrs. America” y rodeada de un gran reparto que incluye a Rose Byrne, Elizabeth Bankc y Sarah Paulson. Por su parte, el día 24 llegan Bob The Drag Queen, Shangela y Eureka en “We’re here”, una serie en la que sacarán el lado más dragón de la América profunda.

En cuanto a nuevas temporadas, el día 13 vuelve “Insecure” con Issa Rae, el 16 llega la segunda temporada de los vampiros más divertidos de la televisión, “Lo que hacemos en las sombras”, mientras que Eve y Villanelle regresan al final de mes con la tercera entrega de “Killing Eve”. Asimismo, destacan las nuevas entregas de “Siren” y “Future man”.

Asimismo, HBO también ha destacado el estreno de las primeras tres temporadas de “El ministerio del tiempo” a principios de abril, precediendo así el estreno de la cuarta temporada, que aterrizará en la plataforma próximamente. Además, cabe destacar el estreno de “Auga seca”, un exitoso thriller hispano-portugués.

A continuación, la lista completa de estrenos:

SERIES 1 de Abril AUGA SECA Drama policial ambientado en el universo del tráfico de armas y sus conexiones con el mundo empresarial, en el que Teresa -la actriz portuguesa Victoria Guerra- se verá envuelta en una trama en la que nada es lo que parece. EL MINISTERIO DEL TIEMPO. Temporadas 1 a 3 La patrulla del tiempo llega con sus aventuras. Los treinta y cuatro capítulos de las tres primeras temporadas de la exitosa serie para ponerse al día antes del estreno de la siguiente entrega. 3 de Abril SIREN. Temporada 3 4 de Abril FUTURE MAN. Temporada 3 6 de Abril CRIMEN Y DESAPARICIÓN EN ATLANTA: LOS NIÑOS PERDIDOS. Serie documental En el período comprendido entre 1979 y 1981, al menos 30 niños y jóvenes afroamericanos desaparecieron o fueron asesinados en Atlanta. Aunque Wayne Williams, de 23 años, fue procesado por dos de los crímenes, el resto de los casos finalmente se cerraron tras su condena en 1982. La docuserie da voz a las familias de las víctimas y examina las pruebas del juicio y los informes del juzgado, poniendo en primer plano nuevas cuestiones para una investigación más amplia; y echa un vistazo más de cerca a las tensiones raciales y enfrentamientos culturales que llevaron a Atlanta a un punto de ebullición y atraparon a la nación en un momento de transición. 13 de Abril RUN. Nueva serie Protagonizada por la ganadora del Emmy® Merritt Wever ("Godless", "Nurse Jackie") y Domhnall Gleeson ("Black Mirror", "Catastrophe"), RUN es un thriller cómico romántico sobre una mujer, Ruby Richardson (Wever) que se aleja de su vida ordinaria en los suburbios para revisitar su pasado con su novio de la universidad, Billy Johnson (Gleeson), con quien hizo un pacto 17 años antes de que si alguno de ellos enviaba un mensaje de texto con la palabra "CORRE" y el otro respondía con el mismo, dejarían todo, se reunirían en la estación Grand Central y viajarían juntos por América. INSECURE. Temporada 4 15 de Abril MRS. AMÉRICA. Nueva serie Esta serie producida por FX cuenta la historia del movimiento para ratificar la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA), y la reacción inesperada al movimiento dirigida por una mujer conservadora llamada Phyllis Schlafly, también conocida como "la novia de la mayoría silenciosa". A través de los ojos de las mujeres de la época, tanto Schlafly como las feministas de la segunda ola Gloria Steinem, Betty Friedan, Shirley Chisholm, Bella Abzug y Jill Ruckelshaus, la serie explora cómo uno de los campos de batalla más difíciles en las guerras culturales de la década de 1970 ayudó a dar lugar a la Mayoría Moral y cambió para siempre el panorama político. LO QUE HACEMOS EN LAS SOMBRAS. Temporada 2 24 de Abril WE'RE HERE. Nueva serie Esta serie sin guión de seis partes recluta a habitantes de pueblos pequeños de todo Estados Unidos para participar en un espectáculo de drag de una sola noche. En cada episodio, las famosas drag queens Bob the Drag Queen, Eureka O'Hara y Shangela Laquifa Wadley inspirarán y enseñarán a sus propias "hijas drag" a salir de su zona de confort en una noche sin límites. 27 de Abril KILLING EVE. Temporada 3 28 de Abril LA INNEGABLE VERDAD (I KNOW THIS MUCH IS TRUE). Nueva serie Dirigida por Derek Cianfrance y protagonizada por Mark Ruffalo, que da vida a los dos hermanos gemelos idénticos Dominick y Thomas Birdsey en una historia familiar que narra sus vidas paralelas con toques de épica, traición, sacrificio y perdón. La serie, ambientada en la ciudad ficticia de Three Rivers, Connecticut, muestra a Dominick y Thomas en diferentes etapas de sus vidas, comenzando en su presente a principios de la década de 1990 con los dos hermanos cercanos a la mediana edad, y alternando con los recuerdos de Dominick en su juventud e infancia.

DOCUMENTALES 1 de Abril THE SCHEME. EL ESCÁNDALO DE CHRISTIAN DAWKINS La película narra la investigación encubierta sin precedentes que realizó el FBI durante dos años a la corrupción en el baloncesto universitario, que culminó el 26 de Septiembre de 2017 cuando los ejecutivos de Adidas y los asistentes de los entrenadores de los principales programas deportivos universitarios fueron arrestados por una trama de pago-por-juego. Si bien no se acusó a ningún entrenador titular, el gobierno federal alegó que un hombre desconocido de 25 años era parte de una empresa criminal que se había infiltrado en el baloncesto universitario y canalizó cientos de miles de dólares para dirigir nuevos jugadores a importantes programas deportivos. El hombre se llamaba Christian Dawkins.

PELÍCULAS 1 de Abril CONTAGIO SPIDER-MAN SPIDER-MAN 2 SPIDER-MAN 3 NOCHE DE JUEGOS 15:17 TREN A PARÍS THE AMAZING SPIDER-MAN 2: EL PODER DE ELECTRO LA HUÉRFANA PROYECTO RAMPAGE READY PLAYER ONE SEX TAPE. ALGO PASA EN LA NUBE HANNAH ARENDT 3 de Abril EL DESCONOCIDO 8 de Abril JACK RYAN: CÓDIGO SOMBRA MISIÓN IMPOSIBLE: NACIÓN SECRETA SHOOTER 10 de Abril ENTOURAGE (EL SÉQUITO). LA PELÍCULA GODZILLA SILENCIO 17 de Abril CAROL ROCK'N'ROLLA 10.000 AC LA TRAMA 22 de Abril LAST DAYS 24 de Abril HEREDITARY UNA HISTORIA DE VENGANZA BLOOD FATHER LA VIDA DE ADÈLE RENDEL 26 de Abril BABY DRIVER UN FUNERAL DE MUERTE 28 de Abril ¡TÚ LA LLEVAS! 29 de Abril XXX2: ESTADO DE EMERGENCIA