Lorenzo Milá también deja de ser corresponsal de TVE en Roma

Los cambios en RTVE no dejan de sorprender. Desde el cese de María Casado en “La mañana de La 1”, que desató una serie de modificaciones en la franja matinal de la cadena, las noticias no han dejado de circular. Pues ya no solo son cambios de puertas hacia adentro de TVE -también se cancelaron “Los desayunos de TVE” que presenta Xabier Fortes y el “A partir de hoy” de Máximo Huerta-, sino que también están afectando a los trabajadores de más allá de las fronteras españolas. La corporación pública, tras realizar numerosas sustituciones, también en el área deportiva de los telediarios de La 1, ha puesto el foco ahora en los corresponsales.

Lorenzo Milá se une a los corresponsales que dejan de trabajar para RTVE. El periodista dejará de informar desde Roma, según informa “Bluper”, bajo decisión del administrador bis de RTVE, Enric Hernández, que durante las últimas horas también ha informado el abandono de José Ramón Patterson y Miguel Ángel Idígoras de sus corresponsalías en Bruselas y Londres, respectivamente.

Milá inició su labor en Roma en 2014, en la que sería su segunda corresponsalía tras haber estado trabajando los cinco años anteriores en Washington. Ahora, tras seis años en la capital italiana, vuelve a España sin haberse especificado desde RTVE qué cometido se espera. Quien sí se ha visto afectada por los cambios y que sabe de su futuro es Almudena Ariza que, tras trabajar en Londres desde 2013 y haber estado hasta ahora al frente de la corresponsalía en París, pasará a cubrir la baja de Idígoras en Londres.

Por su parte, como también informa “Bluper” para la salida de la corresponsalía de Bruselas de Patterson, cuyo contrato de cinco años vencía a finales de mes, se piensa en Ana Belén Lorente, hasta ahora corresponsal en Lisboa.