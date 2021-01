Lorenzo Caprile: “Este año ha sido muy triste, volver a escuchar las máquinas de coser me ha resucitado”

La nueva temporada de “Maestros de la costura” ya está aquí. Con día y hora. El lunes a las diez de la noche con Lorenzo Caprile, Palomo y María Escoté como jurado y doce aprendices más avezados “que nunca” y que apuestan por no dejar indiferente a los espectadores en esta cuarta temporada en La 1. Así la ha presentado la propia conductora del programa Raquel Sánchez Silva que, en esta ocasión, se lanza a hacer también a hacer algún pinito entre los concursantes y coser: “Ha sido la temporada más emotiva”, anuncia rotunda.

“Es importante apostar por este formato en tiempos de pandemia, porque es uno de los sectores más castigados. El año pasado, la final la vieron más de dos millones de personas y eso nos ha dado fuerza para seguir en este camino. Sé que siempre decimos lo mismo, pero el casting de este año es espectacular. Son aprendices que nos van a hacer reír, llorar y emocionarnos. En esta temporada hemos reforzado la apuesta por los recursos, de ahí que haya prendas cien por cien sostenibles, vamos a hacer un homenaje a los “trans” con lencería, también a los sanitarios y a Jesús del Pozo y Pertegaz”, relata Toñi Prieto, directora de entretenimiento.

En esta edición contará con el mismo jurado, aunque aseguran que con el poso de la experiencia de los tres años anteriores y más potentes que nunca. “Vuelan solos”, decía Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, “la primera señal de salud del formato es que se han inscrito 15.000 personas, dos mil más que en la pasada edición. Tenemos los mejores exteriores de las cuatro temporadas que llevamos y hemos contados con la fuerza y el cariño del equipo para rodar en tiempos de pandemia. Los aprendices han sido muy guerreros y nos han dado mucho juego”.

“El duelo no solo se ha vivido entre los propios aprendices, sino entre el jurado a la hora de coser”, avanzaba Sánchez Silva. “Yo soy muy competitiva”, dijo María. Lorenzo Caprile no dudó en retratar la situación con crudeza y absoluta sinceridad: “Este ha sido un año triste, con casi toda mi plantilla en Erte, dejar mi taller y volver a escuchar el ruido de las máquinas de coser me ha resucitado. No sé igual me habría tirado por el viaducto y no estaba aquí vosotros. Hubiera estado en mi taller subiéndome por las paredes y haciendo cuentas para llegar a final de mes y hemos estado viajando, en lugares maravillosos y viviendo experiencia que cada año son mejores. Ellos aprenden de nosotros, pero nosotros también aprendemos de ellos”.