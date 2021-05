Ana Rosa aclara si se va a Antena 3: “Me enteré por Twitter”

Ana Rosa Quintana ha ofrecido una entrevista al programa “La nueva normalitat” de su compañero Miquel Valls en la que habla de los rumores de que iba a abandonar Mediaset junto con su productora para hacer un programa en Antena 3. La revista “Lecturas” adelanta algunos extractos de la pieza que se emitirá esta tarde.

Durante la entrevista, según “Lecturas” ha ratificado que en el caso de movimientos, “el día que me vaya me iré a mi casa”, desmintiendo completamente las informaciones que apuntaban a que la productora Unicorn Content y su producto “El programa de Ana Rosa” estaban pensando en abandonar Telecinco y pasarse a Antena 3. También ha confesado sentirse “muy feliz” en Mediaset, porque, según aclara “dudo que en otros sitios pueda tener la libertad y el respeto que tengo”.

Preguntada en el programa también matizó haberse enterado como todos los demás “por Twitter, no sé de dónde ha salido, no tiene ni pies ni cabeza”. La presentadora ha querido indicar que es “una mujer de paz, de hacer mi vida, mi programa, estar con mi gente… Hay que aceptar las críticas, no suelo entrar en polémicas e intento cuidar a los compañeros”