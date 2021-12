Belén Rueda da visibilidad a la situación laboral de los actores: “solo el 8% vive de su trabajo”

Dos actores míticos de la escena española visitaron “El Hormiguero” de Antena 3. Belén Rueda y José Coronado acudieron al plató del programa de Pablo Motos para presentar su último trabajo, la película “La familia perfecta”, una comedia que llegará a los cines este mañana viernes 3 de diciembre.

Los dos actores, viejos conocidos de las cámaras, protagonizan una comedia en la que hay un matrimonio perfecto que parece tener todo controlado. Hasta que su hijo, que se ha criado en una familia acomodada tiene una novia radicalmente distinta.

Belén Rueda y @_josecoronado_ nos explican de qué va “La familia perfecta” #RuedaCoronadoEH pic.twitter.com/1cvhvDnI9s — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 1, 2021

Hacía 20 años que no coincidían en un rodaje, desde que lo hicieran en la mítica serie “Periodistas”. Es cierto que también lo hicieron en “El Cuerpo”, pero Coronado no dudó en apostillar: “pero en todas escenas Belén estaba muerta, con lo cual no había mucha interacción”.

Ambos tienen puntos de encuentros en sus vidas, como que sus hijos, Belén Écija y Nicolás Coronado, han decidido seguir sus pasos. La hija de Belén ya ha participado en algunas series, incluso con su madre, precisamente en “Madres. Amor y vida”

En este sentido, Belén afirmaba sentirse afortunada y retrataba pronto la dureza de la profesión: “Hace poco leí que el solo el 8 % de los actores pueden vivir de su trabajo. Ellos están viendo día a día lo que vivimos y tienen que hacer su propio camino. Yo le dije que si no le gustaba más alguna otra cosa”, comentó.