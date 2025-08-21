Al Rojo Vivo
Marlaska asegura que "los pirómanos son una minoría", a pesar de que un tercio de los incendios que arrasan España sean intencionados
El ministro del Interior precisa la diferencia entre pirómanos e incendiarios, destacando el elemento compulsivo de los primeros frente a la intencionalidad de los segundos
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que "los pirómanos son una minoría" dentro de los causantes de incendios forestales, a pesar de que aproximadamente un tercio de los fuegos que afectan al país son de carácter intencionado. Esta declaración se produjo durante su intervención en el programa Al Rojo Vivo, donde ofreció una actualización sobre la grave situación de los múltiples incendios activos que están asolando España.
El ministro proporcionó datos concretos sobre las actuaciones judiciales, señalando que desde el 1 de junio se han detenido a 35 personas y más de 110 están siendo investigadas en relación con estos delitos. Marlaska subrayó que "muchas investigaciones siguen en curso", añadiendo que "son delitos muy difíciles y complejos de investigar" debido a su naturaleza y a las dificultades para recabar pruebas concluyentes.
Una distinción terminológica y psicológica
Marlaska realizó una importante matización terminológica al explicar las causas de los incendios. El ministro especificó que "hay que hacer una diferencia entre pirómanos e incendiarios", señalando que en los primeros "subyace en el autor un elemento compulsivo, patologías normalmente psiquiátricas". Frente a estos, definió al incendiario como "el que, con plena consciencia y voluntad y por distintas motivaciones, comete estos delitos".
El ministro detalló que, en parámetros generales, la tipología de los incendios varía según las comunidades autónomas, pero estableció que aproximadamente "un tercio de los incendios son de carácter intencionado, otro tercio es por imprudencias graves y otro por causas naturales".
✕
Accede a tu cuenta para comentar