Samantha Hudson desmiente su supuesto «sí» a Sálvame

El pasado año consolidaba a Samantha Hudson como una estrella de la televisión. Después de su paso Masterchef Celebrity, donde apenas duró un par de programas, y su especial de Navidad de la mano de Atresplayer PREMIUM, ayer pisaba con fuerza el plató de Sálvame. Ni siquiera dicho plató a prueba de los mayores terremotos televisivos fue capaz de evitar rendirse al carisma de Hudson.

Según esta anunciado Samantha había ido para hablar de Lydia Lozano y de Chelo, pero tras alargarse con la primera, apenas quedó tiempo para la segunda. Sin embargo, encandiló tanto con su personalidad que Carlota Corredera no dudó en hacerle una oferta como colaboradora, a la cual Samantha no quiso responder.

Aun así, en las últimas horas, las redes ardían con especulaciones sobre la posible contratación de Hudson por Telecinco. Tal ha sido así, que la exconcursante de Masterchef Celebrity ha tenido que desmentirlo en sus redes. “¡Yo no he accedido a ninguna colaboración ni he hablado de ningún fichaje! Por si acaso”, tuiteó poco después de su intervención.

En concreto, la oferta se formuló de la siguiente manera: “¿Vendrías una vez a la semana para hablar de nuestras cosas, de la actualidad, de lo que te apetezca?”. A la respuesta de Corredera Hudson no dio una respuesta totalmente contundente, pero sí se dejo querer: “Depende de si me interesa de lo que vais a hablar. No soy muy del corazón. Soy más del páncreas. Hay temas que honestamente me la repamplinflan”