Ya no se calla: Rocío Flores y su mensaje definitivo a Carlota Corredera y a María Patiño

El conflicto mediático que protagonizan en la actualidad Rocío Flores y María Patiño sigue generando polémica. La presentadora contestó este sábado en ‘Socialité' a la afirmación de la hija de Antonio David en la que aseguraba que la colaboradora de ‘Sálvame’ “no tiene ninguna credibilidad”.

Patiño respondió a la joven mirando a cámara con el siguiente mensaje: “El problema no eres tú, es tu padre. Piensa que yo dudé mucho de la versión de tu Rocío Carrasco y de Fidel Albiac”, recordó. “Te has ido tres meses atrás con el tema de los carteles, pero ¿por qué no me contestaste a mis palabras del otro día? Te sigo considerando una víctima a ti y a tu hermano, una víctima de tu padre, aunque quizá lo ideal es que jamás hubiésemos descubierto nada de él y de lo que ha mentido”. Un mensaje de casi cinco minutos de duración que concluyó con la siguiente afirmación: “Sigo pensando que esta chica sigue fomentando una imagen de mala madre hacia Rocío Carrasco, manipulada por su padre”.

Por su parte, Rocío Flores ha acudido este lunes a su puesto como colaboradora en ‘El Programa de Ana Rosa’, y ha aprovechado para responder a la que ya se puede considerar su archienemiga pública: “Yo no tengo nada en contra de ella como persona, pero lo que dije lo sigo manteniendo. No tiene credibilidad, porque ella dio por veraz una información falsa, me baso en eso. Tengo derecho a decir lo que pienso. Siempre se tiran mis argumentos en función de que estoy manipulada por mi padre, pero tengo 25 años y pienso por mí misma”, ha comenzado diciendo muy educadamente.

La colaboradora también ha querido responder a Carlota, quien aseguró hace unos días que tanto ella como Gloria estaban bastante “desubicadas”: “Yo soy la primera persona que pide respeto para todos porque pienso que todos somos iguales y nos merecemos el mismo respeto. Decís que sois presentadoras y periodistas, y lo que tengo que decir es que tanto Gloria como yo también tenemos nuestros estudios y trabajamos. Nosotras somos personajes, sí, pero somos dos personajes que estamos trabajando en la cadena pero que nunca hemos hablado de nuestra historia”, desliza.

“Carlota, nos dices que estamos desubicadas, pero creo que el comentario es bastante desafortunado porque ni gloria ni yo le hemos faltado el respeto a nadie. Como persona que soy puedo decir o defenderme de las cosas erróneas que se digan de mí. Considero que tanto Gloria como yo, demasiado ubicadas estamos. Me siento ofendida por esos términos con los que te has dirigido hacia nosotras”, asegura. “No merezco que por el hecho de que tengáis una guerra abierta con mi padre me deis a mi por todos lados”, concluye.