Javier Adrados: «Este año se lo han tomado en serio»

Ayer se daba el pistoletazo de salida para la semana más eurovisiva. El Benidorm Fest, que nos permitirá elegir a nuestro representante para Eurovisión, abría sus puertas. En este punto la polémica ya está sembrada, y a la retirada de Luna Ki, hay que sumar los titulares ocupados por la fiesta sin mascarillas de Azúcar Moreno y Marta Sango, y los positivos de componentes de Tanxugueiras y de Unique. Para calibrar las posibilidades de los 13 candidatos hemos hablado con Javier Adrados, promotor musical, ensayista, autor de biografías de Mecano y La Unión, y del libro «Yo no gané Eurovisión».

Azúcar Moreno / «Postureo»

«Deberían ir ellas a Eurovisión, para recuperar esa ilusión perdida. Representan muy bien lo que es el festival europeo. Le vendría muy bien a su carrera, y se merecen un baño de gloria. Otra cosa es que la canción no está a la altura. Creo que tenían que haber tirado de autores super consagrados, o novel, pero con un talento exquisito». Lo mejor: La experiencia previa. Seguro que en Europa darían una lección de lo que es ser una artista en el escenario y no depender tanto de los aspectos pirotécnicos». Lo peor: la canción no está a la altura. No creo que pase a la Historia, ni sea Historia del repertorio de Azúcar Moreno.

Blanca Paloma / «Secreto del agua»

«Me ha gustado (me han gustado las 14 candidaturas. Creo que este año se lo han tomado en serio). Creo que va a pasar sin pena ni Gloria en el Benidorm Fest. Es una gran canción, pero una canción más». Lo mejor: Se ve que la gente está muy bien preparada. Los cantantes todos son académicos. Lo peor: Pierde magia.

Chanel / «Slomo»

«A mi me parece que va a ser la estrella del pop nacional en un futuro muy cercano. Es guapísima y baila fenomenal. Tiene una voz bonita, con la que mucha gente se va a sentir identificado. Creo que no va a ir a Eurovisión, pero debería: es una apuesta que nos haría quedar fenomenal. ‘’Slomo’' es una canción llana, pero muy bien hecha. Pero se olvida en cuanto la ves a ella, tiene mucha magia. Es una mujer, salvando las distancias, como las chicas boom de los 80 que se la puede ‘’poner dura’' a los camioneros, pero también los gays se vuelven locos con ella. Lo mejor: Tiene ese rollo Marta Sánchez. Lo peor: Me parece casi perfecta. Lo peor es que no sepa dar bien los pasos en su carrera.

Gonzalo Hermida / «Quién lo diría»

«La canción es muy bonita, pero me parece una apuesta un poco trasnochada. A lo mejor me equivoco, porque es una canción y una forma de cantar que emociona muchísimo, pero llevamos unos años que ese tipo de cantantes funcionan todos: da igual que se llame Pablo Alborán o Pablo López». Lo mejor: La experiencia que va a vivir. Lo peor: Ha encontrado su meta y a la vez su final.

Javiera Mena / «Culpa»

«La conozco hace muchos años (me conquistó en Twitter porque apareció abrazada a un disco de Mecano), y ha hecho un temazo muy moderno. Lo que está haciendo es seguir progresando en su carrera, y Eurovisión es una plataforma de promoción impresionante. No olvidemos que en Chile es una famosísima artista y vive en España para escapar un poco de la popularidad que tiene allí». Lo mejor: El tema transmite lo que tiene que transmitir para Eurovisión. Lo peor: El latinoamericano no habla el mismo español que nosotros.

Marta Sango / «Sigues en mi mente»

«Me pasa un poco como con Chanel. Creo que tiene un talento envidiable, que ama la música y la respeta como muy poca gente lo hace, pero no creo que gane Benidorm Fest». Lo mejor: Tiene un futuro prometedor en la música. Lo peor: Tenía que haberse atrevido a provocar un poco más.

Rayden / «Calle de la Llorería»

No me ha gustado: no me dice nada. No me meto en las apuestas, pero vamos, creo que no va a pasar absolutamente nada ni con ellos, ni con la canción. No pasarán de nominados. Lo mejor: La primera escucha convence. Lo peor: Si se vuelve a escuchar, pierde.

Rigoberta Bandini / «Ay, mamá»

«Es mi primero o segunda favorita. Tiene todas las papeletas, por lo menos, para ganar el Benidorm Fest. Porque engloba todo eso que hablamos de lo que la gente quiere. El tema también me gusta, muy moderno. Le auguro muy buen futuro en Eurovisión, más no sé».

Lo mejor: Daría una imagen de España muy moderna.

Tanxugueiras / «Terra»

«Son para mí la polémica. Todo el mundo dice que deberían ir ellas. Realmente lo han hecho muy bien. Se están promocionando para siempre, pero hay una cosa que me llama la atención: me encanta que gran parte de España quiera que vayan, pero, ¿si hubiésemos mandado a alguien cantando en vasco o en catalán, España estaría tan contenta? Lo mejor: El tema me gusta y ponen a Galicia en el mapa. Lo peor: Damos a entender que somos una sociedad con un país con muchos idiomas y respeto. Pero es mentira.

Varry Brava / «Raffaella»

«Me gusta la apuesta, pero voy a ser crítico: todo este tipo de grupos de música indie han despreciado las formas de promocionar la música a la manera tradicional. De repente sacan un disco, “Hortera”, y no sé si es que se están riendo del público o están haciendo un homenaje. Con el Benidorm Fest me parece lo mismo. Eurovisión no es tonto y ningún público es tonto. Y ningún artista puede elegir el público, el público es el que elige al artista». Lo mejor: Tienen que aprender porque la vida les va a dar una lección.

Unique / «Mejores»

«Personalmente me consta todo lo que se lo están currando, sobre todo su productor, pero me parece también muy trasnochado. Las chicas, sobre todo las jóvenes o las mujeres incluso, ya no buscan hombres así para echar polvos. Lo mejor: Quizá a fuerza de insisitir... Lo peor: Benidorm será su final.

Xeinn / «Eco»

Me ha gustado, la verdad, pero creo que el público no lo apoyará. Lo mejor: La canción no está nada mal. Lo peor: Compite contra las Tanxugueiras y Rigoberta.