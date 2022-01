¿Qué une a Rocío Carrasco y a Rigoberta Bandini?

Puede parecer una utopía establecer una línea directa entre algo como la docuserie de Rocío Carrasco, “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, y cualquiera de los candidatos a participar en el Benidorm Fest y acabar representando a España en el Festival de Eurovisión. Pero ya aprendimos el año pasado que Telecinco gusta de usar los temas eurovisivos en sus promociones.

Así el año pasado fueron hasta tres los representantes de Eurovisión que vieron cómo se utilizaban sus temas para acompañar a las imágenes o las promociones de la docuserie de Rocío Carrasco para Telecinco. El primero en llegar fue el suizo Gjon’s Tears que vio como “Tout l’Univers” llegaba a lo más alto en España antes de que la cantase en Eurovisión porque la cadena de Miediaset la había incluído en la promoción de la docuserie.

Después vino la francesa Barbara Pravi con su tema “Voilá” y la canción búlgara “Growing Up is Getting Old” interpretada por Victoria George. Para sorpresa del público y de los espectadores actuó en directo el mismísimo Blas Cantó con “Voy a quedarme”, el tema que llevó España como abanderada ese año en Eurovisión.

Precisamente este fin de semana, Telecinco anunciaba la segunda parte de la docuserie y a los espectadores les resultó muy conocida la música utilizada. Ni más ni menos que una de las favoritas para que sea la canción española que salga del Benidorm Fest rumbo a Turín: el “Ay, mamá” de Rigoberta Baidini.