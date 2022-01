La televisión de Galicia enseña a los eurofans a pronunciar Tanxugueiras

A principios de esta semana se hacía viral el vídeo que demuestra que a los eurofans les gusta la candidatura de Tanxugueiras para participar en el Benidorm Fest de finales de enero, ya sea porque les gusta su canción, “Terra” o por lo mucho que les costaba pronunciar el nombre del grupo. Estas tres gallegas se enfrentarán a las otras 13 candidaturas que se presentan a la antesala de Eurovisión para representar a nuestro país.

Son uno de los candidatos más queridos y valorados para ganar el Benidorm Fest, el concurso de RTVE, presentado por Alaska, Màxim Huerta e Inés Hernand, para elegior al representante español a Eurovisión 2022 que se celebra este año en Turín. Tanxugueiras es un trío gallego de chicas (Aida Tarrío, Olaia Maneiro e Sabela Maneiro) que ha presentado su tema “Terra”.

Pero el espacio “Digocho eu” de la TVG ha querido echar una mano en su afán didáctico y ha elaborado un vídeo en el que Esther Estévez tira de ironía para ayudar a los demás países europeos como se pronuncia la que es palabra del año en Galicia y que ya resaltó en su programa del 27 de diciembre. Este espacio resuelve dudas sobre palabras mal utilizadas en gallego y aporta alternativas para evitar usar las incorrectas.

En esta ocasión desgrana cada sílaba del nombre del grupo y bajo el nombre “How to say Tanxugueiras”. “Parece que os eurofáns teñen problemas para pronunciar Tanxugueiras. Pois que iso non sexa un atranco para que nos representen polo mundo adiante! #DígochoEu”. Utiliza el visionado del material dónde cada vez va poniendo una cara más rara. Al final, al uso de una clase de inglés tradicional... “let me show you how to pronounce TANXUGUEIRAS”, empieza el curso. Repite “It’s easy” durante la pronunciación por sílabas equiparándolas a otras palabras en inglés (xu-shoe, Guei-Gay). Una ayuda extra con la “r” y un final de “repite”: “Tanxugueiras 12 ponts”. Está hecho.