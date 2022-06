«Los Borbones: una familia real» arrasa y convence

Ana Pastor decía en una entrevista con este diario que era plenamente «consciente» de que la serie documental que estrenó este martes en simultáneo laSexta y Atresplayer Premium, «Los Borbones: una familia real», no iba a gustarle a una parte de la sociedad española: «No pretendo que le guste a todo el mundo, pero sí que la gente opine viéndola; y que por supuesto saquen sus conclusiones». Pues deseo cumplido, la emisión de la pieza, coproducida por Atresmedia TV, Newtral y Exile Content, en colaboración con Alea Media y dirigida por la propia Pastor y Aitor Gabilondo («Patria») se desmarcó del resto de ofertas televisivas de la noche del martes arrasando en audiencias y convenciendo a millones de espectadores.

Según los datos de audiencia oficiales, el primer capítulo de la primera serie documental sobre la Familia Real española arrastró a 2.235.000 seguidores y consiguió el 17,1% de cuota de pantalla. Estos datos convierten la pieza en el estreno más visto de laSexta desde noviembre de 2015 y su emisión más vista de la temporada, desde abril de 2021. También marcó otro hito al ser el estreno de mejor cuota desde febrero de 2011. Gracias a estos datos la cadena de Atresmedia firmó el martes un 8,2% de share y se situó como la tercera cadena más vista del día, al igual que en prime time, donde sube al 10,7%, su mejor dato de la franja estelar desde el 15 de marzo de 2020. Y todos estos datos los hizo frente a ofertas potentes de otras cadenas, como «La noche D» de Televisión Española que anotó un triste 5,8% y 665.000 espectadores que intentó competir con la entrevista a WRS, el representante de Rumanía en Eurovisión; el nuevo programa de Carmen Porter en Cuatro, «Futura» (3,7% de cuota y 428.000 espectadores) y la oferta de La 2 de TVE con «Un país xa reírlo» (150.000 y 1,2%). Lo más destacado es que ni siquiera el reality estrella de Telecinco, «Supervivientes», pudo competir con la docuserie de laSexta y congregó a dos millones de espectadores y casi dos puntos menos de cuota (15,3%).

Ya disponible en Atresplayer Premium, «Los Borbones: una familia real», que superó los 4 millones de espectadores únicos (4.091.000) también ganó por edades en las franjas de 35 a 44 años y en los mayores de 55 años y líder en los ámbitos de Cataluña (14,4%), País Vasco (17,3%), Galicia (20,5%), Madrid (18,4%), Valencia (18,8%), Aragón (28,2%), Murcia (21,5%) y Castilla y León (22,5%). Y el reconocimiento del trabajo realizado durante dos años por los equipos de redacción, edición y documentación, también se extendió por las redes sociales, donde los usuarios valoraron el esfuerzo y lo inédito de un trabajo nunca antes llevado a cabo en nuestro país. «No entiendo cómo hemos tardado en hablar de la Monarquía en nuestro país», «Que algo como #Los Borbones se estrene en nuestra TV era impensable hasta hace poco. Qué bien TODO. La producción es exquisita y la pluralidad de voces, impecable. Lo de la documentación ya está a otro nivel» o «Mejor tarde que nunca. Ver #Los Borbones en @laSextaTV está siendo toda una experiencia. Enhorabuena a los responsables », son solo algunos de las opiniones vertidas sobre el estreno. Y, como nos confesó Ana Pastor, no hay truco: «No somos un faro en ningún sitio, no es revolucionario. Lo que pasa es que no se ha hecho hasta ahora».