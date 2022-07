Pepe Reina se emociona por la actuación de su hija en «Idol Kids»: «A seguir luchando por tu sueño»

El que fuera portero de la Selección española y actualmente flamante fichaje del Villarreal, Pepe Reina, siempre se ha dejado ver por programas de entretenimiento como «El Hormiguero 3.0», en parte por su gran amistad con Pablo Motos, y también en «Mask Singer 2», donde fue desenmascarado como Pingüino. De hecho, el guardameta nunca ha ocultado su pasión por la música o el flamenco, aunque haya pasado casi toda su carrera en el extranjero.

Pero ahora parece que es su hija quien se ha tomado más en serio la vena artística. Grecia participaba ayer en el talent show «Idol Kids» y justo después de la actuación contó con el apoyo de su padre, el campeón del mundo. Aunque muchos podrían pensar que a la joven se le valoró de forma distinta por buscar un momentazo televisivo, la realidad es que el portero no quiso estar ni en las gradas del público para que nadie pensara que influiría en la votación.

Así, en la última gala de la fase de rankings, la joven tuvo su primera actuación televisiva, en la que interpretó el tema de Calvin Harris con Dua Lipa «One kiss». La mesa de jueces, conformada esa noche por la pareja de Camela y Ana Mena (con la ausencia de Omar Montes), reconoció que «ha habido cositas de afinación, pero todos nos hemos divertido, que es de lo que se trata». Tras la valoración fue entonces cuando apareció el portero de fútbol. «Os va a sorprender quién es el padre de Grecia. No es cantante, precisamente, pero sí es muy conocido y muy querido en este país», dijo Jesús Vázquez para presentar a Pepe Reina. «Teníais que ver al campeón del mundo, cómo estaba de nerviosito viendo a su niña cantando, no había forma de que me hablara», añadió Vázquez.

Orgulloso de tu primera experiencia mi vida!! 📺🎤 A seguir luchando por tu sueño!! 👏🏼 Vamos a estar SIEMPRE contigo!! Te quiero! ❤️🫂 #Grecia #IdolKids pic.twitter.com/Xuo0dZg4FF — Pepe Reina (@PReina25) July 27, 2022

Solo al final el guardameta rompió su silencio para dedicar unas palabras a Grecia: «Me parece lógico que sea ella la que se lleve todo el protagonismo. Tiene que disfrutar y ser la que se suba el escenario por primera vez, que sea la primera de muchas”. Dicho mensaje lo quiso reiterar después en redes sociales junto a unas imágenes muy emocionantes.