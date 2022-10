Estos son los 18 artistas que participarán en el Benidorm Fest 2023

Dieciocho serán los artistas que participarán en el Benidorm Fest 2023, la preselección española para Eurovisión. RTVE ha decidido aumentar el número final de artistas del cartel de la próxima edición debido a la calidad de propuestas recibidas. Entre los elegidos, diversidad de géneros, consagrados y nuevas promesas, nombres emergentes de la música indie y artistas con grandes comunidades en redes sociales.

Un equipo transversal de profesionales de RTVE ha elegido a los finalistas de entre las 876 propuestas recibidas. Inés Hernand ha sido la encargada de anunciar esta noche en La 1 los nombres de los seleccionados. Por orden alfabético son: Agoney, Alfred García, Alice Wonder, Aritz Arén, Blanca Paloma, E’ffemme, Famous, Fusa Nocta, José Otero, Karmento, Megara, Meler, Raky Ripper, Sharonne, Siderland, Sofía Martín, Twin Melody y Vicco.

Los 18 elegidos

Agoney (Tenerife, 27 años) es cantante, músico y compositor. Sexto finalista de ‘Operación Triunfo 2017′, toca la trompeta desde los 6 años y con 14 empezó a estudiar canto. Después de varios meses de gira en 2018, presentó su primer single, ‘Quizás’, una canción de corte funky pop donde el artista mostró todo su potencial. En 2019 presentó ‘Black’, y ‘Libertad’ y ‘Más’. Su primer álbum, ‘Libertad’, fue número #1 en ventas en todo el país. En marzo de este año estrenó ‘Bangover’, Nº1 en iTunes en España, Argentina y Chile, y en julio ‘Cachito’. Actualmente participa en el programa ‘Dúos increíbles’ de La 1 y prepara su segundo álbum de estudio.

Alfred García (Barcelona, 25 años). Con 5 discos de oro y 5 de platino, es el primer artista español en colocar 16 canciones de su álbum debut ‘1016′ en el Top 200 de Spotify y en el Top 100 de Itunes el primer día de salida de su disco. Músico multiinstrumentista, compositor, productor, cantante y comunicador audiovisual, fue finalista de ‘Operación Triunfo 2017′ y representante, junto a Amaia, de España en Eurovisión 2018. Tras dos años y medio, vuelve en octubre a los escenarios con su disco ‘1997′ Alfred García ha vendido más de 150.000 discos y cuenta con más de 200.000.000 de reproducciones en sus plataformas digitales.

Alice Wonder (Madrid, 23 años) Es el claro ejemplo de la llegada de un cambio generacional musical. Con apenas 23 años, la artista/compositora ha irrumpido con fuerza en la escena musical con una madurez artística que puede llegar a asustar a los más veteranos. En mayo de 2021 publicó ‘Que Se Joda Todo Lo Demás’, el primer álbum íntegramente en castellano de la artista, que acumula millones de reproducciones en plataformas, y una gira de conciertos que cuelgan continuamente el cartel de agotado.

Aritz Arén (Valencia, 30 años) Cantante, bailarín y actor, empieza muy joven a formarse en disciplinas artísticas. Es un bailarín de producciones musicales y audiovisuales a nivel nacional e internacional, labor que compagina con las de la actuación; ha formado parte del elenco de diversos musicales y series; y de programas de tv como ‘Fama a bailar’, donde quedó segundo. Además de como bailarín, también se forma como cantante durante años con prestigiosos vocal coach, disciplina que cultiva de una manera muy intensa en los últimos tiempos. Acumula cerca de 2 millones de seguidores en sus redes sociales, con más de 1.500.000 seguidores en TikTok y cerca de 200.000 en Instagram.

Blanca Paloma (Elche, 33 años) Es una de las voces más singulares del panorama musical nacional. Pese a su larga vinculación con las músicas de raíz en bandas como De mar a mar o Afalkay, la artista ilicitana inaugura su proyecto personal en 2021 con su primer single, ‘Secreto de agua’, canción que fue la cabecera de la serie ‘Lucía en la telaraña’, de RTVE Play, y con la que participó en la primera edición del Benidorm Fest. En mayo de este año publicó su segundo single, ‘Niña de fuego’, una mirada a la tradición desde la vanguardia sonora más atrevida. En junio inició una gira por España para presentar el que será su primer disco.

E’ffemme (Madrid) Es una girlband española nacida en Madrid en 2019 formada por Sandy (1997), Melania (1998), BUBU (1999) y Lottie (2000). Junto con su productor de confianza Luki y con la ayuda de todos sus amigos, han sido capaces de sacar el proyecto en el que tanto creen adelante. E’FEMME tiene como filosofía el arte como concepto global: música, voz, rap, danza, visuales, moda; cuidar todos y cada uno de los aspectos de su producto. Cuentan con más de 100.000 reproducciones tanto en Spotify como en Youtube, 6k seguidores en TikTok y 3k en Instagram. Con tres singles y videoclips publicados, siguen trabajando por ganarse un hueco en esta industria.

Famous (Sevilla, 23 años) Es un cantante y compositor español de ascendencia nigeriana, residente en Madrid. En 2018 participó en el ‘Operación Triunfo’, talent musical de RTVE del que resultó ganador. Actualmente, forma parte del elenco de ‘”El Rey Leon, El Musical’ en el Teatro Lope de Vega de Madrid, a la vez que continúa inmerso en la preparación de su nuevo proyecto musical, que fusiona sonidos urbanos, afrobeat, reggaeton y pop en castellano.

Fusa Nocta (Gandía, 28 años) Miriam, más conocida como Fusa Nocta, se convirtió en la gran promesa femenina de la escena urbana. Su aparición en Factor X en 2019 viralizó NoGyals y fue una de las favoritas del concurso. Realizó un Tour 2020 y tocó en muchos festivales como Arenal, Madcool, Dreambeach, puro latino, weekend beach. Cuenta con más de 30k seguidores instagram y 34k youtube. Durante este tiempo, ha estado trabajando en su nuevo proyecto que lanzará en esta nueva temporada.

José Otero (Las Palmas, 32 años) Nacido en Las Palmas De Gran Canaria, obtiene una beca en la prestigiosa escuela de música The BRIT School for Performing Acts, conocida por formar a artistas como Adele en 2012. Tras finalizar sus estudios en Inglaterra, Otero se muda a México, donde participó en ‘La Voz’ en el 2019 llegando al top 3. Después sacó su primer sencillo que acumula actualmente más de 11 millones en las plataformas.

Karmento (Albacete) comienza su andadura artística en 2012 cuando decide irse a vivir a Malta. Allí comienza a relacionarse con músicos internacionales y a escribir las canciones que conformarían su primer álbum ‘Mudanzas’, publicado de manera autoeditada en 2015. Partiendo de la canción de autor y el pop, Karmento cuenta historias atemporales a través de su música, enriqueciéndola con el folclore y la música tradicional. Cinco años después de su debut, publicó ‘Este devenir’ (El Tragaluz, 2020) con el que consiguió el reconocimiento de crítica y público.

Megara (Madrid). Es, más que una banda, un concepto. Una forma de vida. Un universo. Catalogados como la mezcla perfecta entre lo siniestro y el algodón de azúcar, Megara se ha situado, desde los inicios de su trayectoria, en el punto de mira de la prensa y el público. Su faceta bipolar (algo chocante de primeras) mezcla tenebrosidad, chucherías y fucsia… ¡mucho fucsia! ¿Su estilo? La banda lo ha denominado ‘Fucksia Rock’ en un intento de englobar todo lo que significa el concepto del grupo. Música, espectáculo, coreografía, historia… En resumen, en Megara no hay leyes. No hay etiquetas.

Meler (Madrid). Habrá quien conceda al azar el mérito de que Jonathan, Javier y Lorenzo llegaran a conocerse, pero sería despreciar el poder de la música. No puede deberse a la casualidad que tres jóvenes talentos que pululaban por separado -de Marbella a Miami y de Irlanda a Alicante- acabaran confluyendo en Madrid, en un concurso al que aspiraban más de 400 artistas. Allí convergieron sus tres incipientes carreras, que decidieron convertir en una sola y darle el nombre de Meler, empezando su andadura tocando por el metro. Lo que surgió apunta a convertirse en la nueva revelación del pop español.

Rakky Ripper (Granda, 27 años), Raquel, con 15 años se centró en la música de manera autodidacta. En 2019 publicó su álbum debut ‘Neptune Diamond’, que la posicionó como una de las pioneras del hyperpop en España, junto a PUTOCHINOMARICÓN y productores como eurosanto. Siguió ‘Xtra Cost EP’ (2021) y posteriormente, singles adelantos del que será su 2º álbum, con éxitos como ‘donde stas??’, ‘ZIP’ o ‘LOVE’. Con una sólida fanbase internacional, ha formado parte de line ups como el Sónar, ValleEléctrico, Covaleda, BIME, WarmUp o SXSW.

Sharonne (Sabadell, 46 años) es el nombre artístico de Cristóbal Garrido. Cantante, Drag Queen y actor. Fue la ganadora de la segunda temporada del concurso Drag Race España. Comenzó en el teatro amateur y ha sido maestra de ceremonias del espectáculo THE HOLE, ha participado en Tu Cara no me suena, La Marató de TV3, en la serie catalana El cor de la ciutat, entre muchas otras. Actualmente co-protagoniza la gira Gran Hotel de las Reinas por toda España.

Siderland (Barcelona) son Uri Plana (voz y guitarra), Albert Sort (bajo) y Andreu Manyós (batería), tres amigos de Barcelona convencidos de que todo, lo bueno y lo malo, pasa de noche. Su obsesión por la oscuridad es solo comparable con las ganas de acercarse a la sonoridad de los éxitos del pop internacional. Música de baile, electrónica y tropical combinada con estribillos épicos, en un estilo que se han tomado la libertad de llamar Pop Nocturno. Su álbum debut se titula ‘Totes les nits del món’ (2021) e incluye temas como ‘Només vull amor’ o ‘Tragèdia o calor’.

Sofía Martín (Alicante, 26 años) es una cantautora española y alemana. Su pasión por la música nace desde muy joven y su educación multicultural tuvo una gran influencia en su música y contribuyó a su amor por los diferentes estilos. Desde muy joven Sofía comenzó a escribir canciones en tres idiomas. Su música está fuertemente influenciada por una mezcla de ritmos latinoamericanos contemporáneos y electrónicos. Tiene una presencia escénica encantadora y es capaz de encapsular sus melodías irresistibles, creando una atmósfera alegre para cantar y bailar.

Twin Melody (24 años, Ordizia) es el proyecto artístico de las mellizas Paula y Aitana. Su éxito comenzó en redes sociales gracias sus versiones de canciones y coreografías para Instagram y TikTok, donde acumulan 18,2M convirtiéndose en las creadoras de contenido españolas más seguidas. Han colaborado en televisión, actuado en series de TV, colaborado con múltiples marcas y hasta escrito un libro. Artistas como Shakira, J Balvin y Camilo -que les llegó a componer su single ‘Alguien como tú’- ya se han fijado en ellas.

Vicco (27 años). Es una artista, compositora, pianista y productora musical española. Apadrinada por Alejandro Sanz, fue telonera de varios conciertos de su gira Sirope en 2015. Ha trabajado con varios artistas y productores, entre ellos Alizzz, Bejo, Alex Ubago, Natalia Lacunza, Edurne, Chenoa, La Pegatina... Como artista independiente, ha logrado sumar un total de 2,5 millones de streams en todas las plataformas digitales. En la actualidad, trabaja con Sony Music Spain en su nuevo álbum y proyecto renovado.

Y este sábado… gala especial con los elegidos

Este sábado, en prime time, puesta de largo oficial de los artistas en un programa especial presentado por Julia Varela y Rodrigo Vázquez y que contará con la presencia de los artistas seleccionados.

Una presentación oficial de los candidatos a convertirse en el próximo representante español en el certamen europeo, que se emitirá en el prime time de La 1, y que servirá para conocer los perfiles de cada artista, sus motivaciones para presentarse al Benidorm Fest, sus trayectorias musicales y alguna pista sobre su propuesta musical que se estrenarán en los próximos meses.

Además, la semana que viene, el miércoles 2 de noviembre, RTVE celebrará una rueda de prensa para que los medios de comunicación tengan el primer contacto con los artistas del Benidorm Fest 2023.