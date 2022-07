Agoney: “Mis fans no lo saben pero fueron ellos los que me ayudaron a salir de mi peor momento”

Cuando alguien cae en lo más profundo, resurge aún con más ganas de vivir, de soñar y de disfrutar. Con unas alas mucho más fuertes y que brillan más. Y eso es lo que le ha pasado a Agoney, que después de deambular por la parte más oscura de la vida, ahora ha vuelto con mucho más color que nunca. Pero no solo en el brillo de los ojos y en la alegría de su voz, si no también con este nueva tema ‘Cachito’ que representa todas las ganas de celebrar la vida que tiene el artista canario. Porque la vida tiene también su parte más dulce, y Agoney vuelve dispuesto a saborearla con todo su público y hacernos a todos participe de ello.

Sus monstruos y sus miedo ahora son más pequeños, gracias en parte, a sus fans. Aunque nunca lo había dicho hasta ahora, Agoney nos confiesa que fueron sus seguidores los que le ayudaron a salir de su tristeza y levantar el vuelo. Inmerso en la grabación de su segundo disco, aparece feliz, con ganas de comerse el mundo y con toda esa energía que una vez le faltó. ¡No te pierdas la entrevista de Lifestyle con Agoney!

¿Qué tal estás, Agoney? Casi dos semanas ya de la salida de ‘Cachito’.

Estoy muy contento, lleno de energía de vitalidad y con ganas de seguir con mucha fiesta. ¡Con ganas de más fiesta!

Me acuerdo cuando hablábamos al salir del confinamiento que me decías que habías recuperado la ilusión de aquel Agoney que empezó a cantar en los hoteles de Adeje, y ahora te veo con toda esa ilusión y energía para comerte el mundo.

¡Totalmente! He vencido muchos miedos y muchos monstruos que hay en mi cabeza a veces. Y estoy con ganas de eso, de celebrar, de cantar mucho, de fiesta y de pasarlo bien.

Creo que me han faltado vivir muchas cosas y ahora quiero recuperar ese tiempo Agoney

En medio de esas ganas de pasarlo bien que comentas, ¿en que momento surgió ‘Cachito’?

Justo de ahí, me acuerdo del día que nos sentamos con productores y compositores en el estudio. Previamente a eso, hago una pequeña reunión con todos y les explico en el mood en que me encuentro, porque estoy pasando en la vida. Y les comento eso, que necesitaba pasarlo bien y un mensaje de “a la mierda todo”. Y creo que hemos conseguido un buen resultado.

Es un mood, creo, compartido por todos. En este primer verano normal, sin restricciones...

Total, es el primer verano normal y a todos el cuerpo nos pide eso de lo que hablo yo en ‘Cachito’. No ha pasado tanto, pero aunque te quiten un año de vida, es un año que no recuperas jamás. No sé si tú has tenido la sensación pero yo he sentido como que me he hecho mayor y he crecido mucho en este tiempo. Creo que me han faltado vivir cosas y quiero recuperar ese tiempo.

Pero yo tengo la sensación, dime si me equivoco, que el Agoney de antes de la pandemia estaba tan centrado en el trabajo y en todo lo que te exijas a ti mismo, que también perdiste ese tiempo de vivir y disfrutar.

Pero totalmente. Me pillo en una fase de trabajo muy intenso, creando también un álbum muy intenso, muy introspectivo y muy analista conmigo mismo. Pero necesitaba justo lo que estoy haciendo ahora, hacer singles para disfrutar y para que la gente también se lo pase bien.

Es un cambio 360 grados. De un Agoney de lo más intenso y oscuro a un Agoney a todo color y festivo.

Pasamos de la oscuridad absoluta al color. Y también lo necesitaba. Me estoy dando cuenta de que hago las cosas por necesidad, no por impulsos. Cuando he dado este paso, vestir con color, la forma de cantar, es porque me apetecía. Vamos a pasarlo bien y a celebrar. Si esto lo hubiera hecho antes, hubiera sido terrible porque yo estaba muy abajo y no tenía ganas de fiesta. Hubiera sido totalmente impuesto.

Y la idea del videoclip cómo surge, porque a mí me recuerda a Katy Perry en ‘California gurls’.

Amo a Katy Perry, así que no me puede hacer más ilusión lo que me dices. No hubo discusión alguna, todos teníamos muy claro lo que queríamos hacer. Ha sido de los más divertidos que he grabado en mi vida.

Estoy preparando mi segundo álbum y estoy pletórico, como un niño con un juguete nuevo Agoney

Entiendo que tendrás muchas anécdotas entonces..

Empezando porque yo estaba malo, pero con el subidón de azúcar que tenía cómo se me iba a notar (risas). Yo creo que he batido un récord porque me comí 15 cupcakes y 2 tartas enormes en 3 minutos que dura el tema. En una toma. Y encima el lugar dónde grabamos no tenía baño y yo me tenía que duchar para volver a grabar. Me fui a un baño público del centro comercial y todo el mundo mirando. Pero fue muy divertido (risas).

Una experiencia que seguro que nunca olvidarás, como la de estrenar ‘Cachito’ en el Orgullo de Madrid.

Fue maravilloso poder estrenarla en un lugar tan bonito y en un momento tan importante como la reivindicación del Orgullo en Madrid. Que no se nos olvide que es una reivindicación y no una fiesta. No había hecho nunca esto, lo de cantarla antes de que saliera y mi cabeza me jugó una mala pasada (risas). De golpe solté un “cómo dice” y luego dije “como dice no, porque nadie se la sabe que aún no la he estrenado” (risas). Pero estaba todo el público cantando y bailando en esta maravillosa Plaza España que ahora tengo a mis espaldas, fue un sueño.

Y si no me equivoco, en el Orgullo, estuviste en la carroza de Karol G.

¡Sí, es muy fuerte! Además, estuve bailando con Karol G, pero le pedí a mi mánager que me grabara y no me grabó bien. Estoy muy triste (risas). Me grabó fatal, me grabó la nuca, porque hizo zoom. Solo se ve mi nuca y mi culo, no a Karol G. Pero fue muy divertido y muy fuerte. Un privilegio.

¿Qué le dirías al Agoney que lo pasó tan mal si te viera ahora?

Le diría que todo pasa, porque creo que lo que más ansiedad me puede producir en un momento de tristeza, es no ver la salida. Llegas a esa punto de oscuridad, no quiero decir de depresión, pero sí de tristeza y no encuentras la salida. Eso es terrible, te da más ansiedad y no salgo del bucle. Solo le ensenaría una foto y le diría que no hay mal que cien años dure. De ahí se sale.

Y en ese momento, ¿qué es lo que más te ayudo a salir de esa tristeza?

Los fans, ellos no lo saben porque creo que es la primera vez que lo digo, pero me apoye mucho en ellos. Haciendo directos en Instagram, compartiendo momentos de conciertos o simplemente leyendo las reacciones en Instagram, en todas las redes sociales. Era un apoyo muy grande.

¡Qué bonito lo que dices! Y para acabar, ¿cómo vivirás lo que queda de verano?

Pues creo que no voy a tener vacaciones, pero por una buena causa. Estoy haciendo mucha música, buena música. Estoy preparando mi segundo álbum y estoy pletórico. Como un niño con un juguete.