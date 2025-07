Alba Carrillo y Cristina Cifuentes, la pareja bomba que prepara RTVE para su propio 'Pekín Express'

RTVE ha apostado fuerte de cara a la próxima temporada televisiva 2025-2026 con 'Race Across The World', la versión del ente público al estilo 'Pekín Express' en las que parejas formadas por famosos tendrán que recorrer en tiempo récord grandes distancias sin apenas recursos. Según informa la revista Semana, este nuevo espacio del ente público tendría en sus filas como pareja un binomio bastante explosivo formado por Alba Carrillo y Cristina Cifuentes, cuyas ideas políticas de ambas están "en las antípodas", aunque eso no significa que no puedan llevarse bien en el trascurso del programa, como ya le ocurriera a la antigua presidenta popular de la Comunidad de Madrid con Inés Hernand, uno de los iconos de la televisión para Pedro Sánchez, en 'MasterChef'.

Esto sabemos de momento sobre 'Race Across the World'

RTVE ha anunciado un ambicioso proyecto televisivo inspirado en el éxito internacional 'Race Across The World', donde parejas de famosos recorrerán América Latina sin tecnología, vuelos ni grandes recursos. El nuevo formato, producido por Zeppelin (responsable de 'Gran Hermano'), retará a los concursantes a avanzar etapa tras etapa gestionando su presupuesto limitado, enfrentando retos locales y sumergiéndose en la cultura de cada país. Sin GPS ni móviles, deberán improvisar sus rutas, dormir en casas de anfitriones o albergues y, si el dinero se agota, trabajar para continuar. El programa busca combinar aventura y entretenimiento con un enfoque humano y cultural, acercando al espectador a realidades auténticas del continente. Aunque aún no se conoce el título, la fecha de estreno ni su presentador, esta apuesta se suma a la renovada estrategia de RTVE por formatos originales con rostros conocidos. El proyecto se plantea como una evolución del espíritu de 'Pekín Express', con mayor profundidad narrativa y emocional. Así, la cadena pública vuelve a apostar por contenidos innovadores que mezclan espectáculo, exploración y conexión con la audiencia.