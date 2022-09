Paco León, el director que trabaja con Netflix y se atrevió a criticar un éxito de Netflix

Desde hace una semana la televisión y las plataformas están inundadas de la campaña de promoción sobre su nueva apuesta Rainbow, producción dirigida por Paco León y que Carmen Maura promocionaba hace unos días en El Hormiguero.

Su director, Paco león, conocido por su papel de El Luisma en «Aída», visitaba esta semana el podcast de Nude Project, la startup de ropa ya convertida en icono y referencia para toda una generación. En la conversación repasan el pasado televisivo de Paco en la popular serie de Telecinco y lo que supuso para el tal impacto mediático. Pero desde hace años el actor está mas sumergido en el mundo de la dirección con proyectos como «Arde Madrid», aunque también viene de rodar una película con el mismísimo Nicolas Cage.

(MINUTO 22:00)

pero la frase viral de la entrevista de 45 minutos saldría de la pregunta inocente de «¿Qué opinas de la serie Élite», uno de los mayores éxitos del catálogo de Netflix. Sin pelos en la lengua, sin tener en cuenta que promociona una ficción para la misma plataforma y tras pensar unos segundos soltó: «No sé qué opinar. Como producto me parecen unas mierdas muy grandes, la verdad. Así en familia. Pero, por otra parte, tienen su público. No he visto demasiado. Pero a la vez también se normalizan cosas con contenido LGTBIQ+ o diversidad».

Reflexionando un poco más el cineasta sospechaba que detrás de estas producciones hay una fórmula ya estudiada: “Es como muy antiartístico, ¿no? El algoritmo lo sabe y pones ahí unos chicos guapos y chicas guapas. Hay muchos compañeros trabajando en esa serie y no es tan fácil hacerlo guay. Yo les respeto así como compañeros, pero como espectador a mí me parece un mojón. Y yo las veo”