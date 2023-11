'OT 2023': arrancó con problemas técnicos y eliminando a dos concursantes

La duodécima edición del talent show más conocido de España dio su pistoletazo de salida de la mano de Chenoa como maestra de ceremonias además de ser el primer contenido emitido en directo en una plataforma de streaming, en Amazon Prime Video. ‘Operación Triunfo 2023’ comenzó con sus tradicionales 18 aspirantes a entrar a la academia que se enfrentaron, por primera vez, al escenario con unas actuaciones muy llamativas.

El jurado estuvo formado por la cantante Buika, Cris Regatero, Pablo Rouss y la artista brasileira, Anitta. Los profesores de la famosa academia dieron el pase directo a Martín, Paul, Violeta y Dena mientras que el jurado permitió que cruzasen la pasarela Bea, Chiara, Juanjo, Ruslana, Salma, Lucas, Naiara, Alex Márquez, Suzete, Omar y Cris. Tras las decisiones del jurado y profesores, Álvaro Mayo, Lina de Sol y Edu quedaron en manos de la audiencia, la cual debía elegir a uno de ellos mediante la app del programa para que fuera el 16º concursante. Con el 43,86% de los votos, Álvaro Mayo lograba también cruzar la pasarela y entrar en la Academia.

La conocida gala 0 de este talent show no fue todo como parecía. A pesar de ser la primera vez que una plataforma de streaming emite contenido en directo, esto no pudo evitar que hubiera problemas técnicos tanto en televisión como en otros dispositivos. Al parecer hubo momentos de la gala donde el audio no parecía funcionar correctamente provocando que muchos usuarios de la plataforma usasen otros dispositivos para continuar viendo el talent. La solución no fue del todo mala ya que se podía volver a escuchar las actuaciones pero con una calidad de vídeo bastante deficiente.

Aunque, fuera de estos problemas, todo transcurrió con normalidad, muchos se preguntan si van a tener que esperar a que llegue la siguiente semana para disfrutar de la primera gala pero esto ha cambiado en comparación con las ediciones anteriores. Desde este 21 de noviembre, los seguidores de ‘OT’ podrán disfrutar de ‘OT al día’, un espacio presentado por Xuso Jones y de 45 minutos de duración que se emitirá en directo en Prime Video de martes a sábado a las 22:00 horas de la noche y en el que, por primera vez, los concursantes podrán participar en dicho espacio junto a los invitados que estén presentes.

Como es de costumbre, desde la edición de 2018, los fans también podrán disfrutar del canal 24 horas en directo el cual está disponible para todo el mundo a través de Youtube. Sin duda alguna y a pesar del cambio de cadena tradicional a plataforma de streaming, ‘OT’ vuelve más fuerte que nunca.