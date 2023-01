Mario Marzo, la verdad de un personaje «impostor»

«Somos una familia numerosa» contesta Antonio Garrido después de que Mario Marzo celebre el reencuentro con personajes de las primeras temporadas de «Los Protegidos», como el interpretado por Marta Torné o el del actor Raúl Mérida, del «clan» Ruano. Para Mario, «ha sido volver a vivir lo que ya disfrutamos el año pasado, suma mucho que volvamos a estar todos».

Pero «Los Protegidos A.D.N.» (ya disponibles sus tres primeros episodios en Atresplayer Premium) trae mucho más que reencuentros, también expone el desarrollo de unos personajes que hemos visto crecer durante años. Lucas (Mario Marzo), a causa de su superpoder de adoptar identidades ajenas, ha arrastrado el complejo de sentirse diferente a todo el mundo y querer parecerse a Culebra en todo aquello que supera lo físico. Ahora que Culebra da el gran salto de formar una familia, Lucas siente la presión de tener que seguir sus pasos. Pero quién conoce mejor a Lucas que Mario Marzo: «Él siempre ha tenido una especie de síndrome del impostor. Le ha marcado llegar a una familia previamente construida y aún siente la presión de tener que encajar, por mucho que le acojan. Ahora en la Academia, cuando por fin parecía que había encontrado su lugar, se va a volver a sentir huérfano». Mientras tanto, su pareja no le ve convencido de que él quiera un futuro con ella. Todo un dilema.

Las bodas, como la que se celebra entre Sandra y Culebra en el primer capítulo, no son solo motivo de celebración para sus protagonistas, sino también de reflexión para sus invitados. En este tipo de enlaces, el despegue de un proyecto familiar, dispara también un análisis vital entre todos los presentes. La pregunta de si será posible encontrar algo así sobrevuela entre la mitad de los asistentes, mientras que la otra mitad recuerda sus amores fallidos. Algo así le pasa al personaje de Antonio Garrido: «A Mario le pasa todo eso, pero por si fuera poco, se le están casando a dos personas a quienes considera sus hijos y le cuesta gestionar toda esa emoción».

Todo el reparto habla maravillas de su experiencia trabajando con la precocísima actriz Cosette Silguero, quien encarna a la hija de Sandra, después de haber interpretado a Alba en «Heridas». «Lo que me pasó en las primeras temporadas de «Los Protegidos», me está volviendo a pasar con ella», comparte Antonio. «Cosette me ha recordado lo que aprendí hace 10 años en esta serie: aprender es jugar con verdad. Si tú aprendes a jugar y compartir su verdad, te va a resultar mucho más fácil tu trabajo. Aunque los mayores tampoco han perdido toda su parte de niños, con Cosette es todavía más asombroso. Hay escenas en las que casi no tienes ni que interpretar, con mirarla te transmite tanta naturalidad que solo tienes que dejarte llevar. Incluso, a veces la ponía a prueba improvisando algo y aún no sé cómo era capaz de seguirme el rollo tan bien. La mejor actriz de esta temporada, sin duda», remata el actor.

El primer capítulo de «Los Protegidos A.D.N.» dejaba claro el significado que se esconden esas siglas. «La aparición de la Academia la considera un giro de guion acertado, pero también esperado, ya que hace diez años ya se dejó abierta esa posibilidad», recuerda Mario de sus inicios como actor. Para ambos, esta es la serie que ha marcado sus carreras, pero aun así a ambos les sorprende la legión de fans que conservan sus personajes. Lo que más impresiona a Antonio es que «'Los Protegidos’ terminó antes del ‘boom’ de las redes sociales, no me quiero ni imaginar el fenómeno que se hubiese vivido».