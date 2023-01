¿En qué plataforma puedo ver las series ganadoras de los Globos de Oro?

La madrugada del martes al miércoles se entregaron los Globos de Oro en una ceremonia que intentaba recuperar prestigio tras el escándalo del año pasado. La 80º edición de los galardones repartió bien sus doradas estatuillas, aunque hubo sorpresas como la ausencia de reconocimiento para “Better Call Saul” en su temporada final y que a pesar del ruido “Miércoles” se fuera de vacío.

Aquí listamos una breve descripción y la plataforma en la que se puede disfrutar de la serie ganadora de cada categoría en televisión:

Mejor serie de drama - Televisión

- “La casa del dragón”. Adaptación de «Fuego y sangre» de George R.R. Martín que cuenta la historia de la Casa Targaryen y las raíces de Khalesee, 200 años antes de donde arrancaba la trama su predecesora, “Juego de tronos”. Ocupa en nuestra lista el puesto número 14 en las mejores series de 2022. Puede verse en HBO Max la primera temporada completa.

Mejor serie de comedia o musical - Televisión

- “Abbott Elementary”. Top 6 de nuestra lista de las mejores series del año pasado. Tiene dos temporadas y la primera de 13 episodios puede verse en Disney+. La segunda entrega de esta sitcom de ABC de momento no está en streaming. Se trata de una comedia que sigue a un grupo de profesores llenos de vocación, con una directora sorda, en su día a día mientras intentan apañárselas con el sistema de educación pública de Filadelfia. Pese a todos los obstáculos que se les ponen por delante, no tiran la toalla a la hora de intentar que sus alumnos logren el éxito en la vida. Aunque a estos increíbles esclavos del sistema público les paguen poco y algunas cosas les vengan grandes, adoran su trabajo, por mucho que la predisposición del distrito escolar por mejorar la educación de los niños brille por su ausencia.

Mejor actriz en musical o comedia - Televisión

- Quinta Brunson, por “Abbott Elementary”

Mejor actor de reparto en comedia o musical - Televisión

-Tyler James Williams, por “Abbott Elementary”

Mejor miniserie - Televisión

- “The White Lotus”. Gran reconocimiento a esta excelente serie que ya ha triunfado con su segunda temporada. Ya está situada en nuestro Top 4 de 2022. Según Matías G. Rebolledo, “satiriza los aspectos más chirriantes de las diferencias de clase y raza en EE.UU., al recrear un hotel de lujo en Hawaii donde los problemas superficiales de los acaudalados clientes se imponen, y tienen preferencia, a la dura realidad de muchos de sus empleados”. También en HBO Max.

Jennifer Coolidge se llevó el Globo de Oro a Mejor actriz de reparto en miniserie por la serie.

Mejor actor en una miniserie - Televisión

- Evan Peters, por “Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”. No quisimos incluirla en nuestra lista porque no es una serie que nos guste, aunque se entiende la repercusión que ha tenido aunque no la trascendencia del personaje como algo más que un cruel y despiadado asesino. La tiene en Netflix

Mejor actriz en una miniserie - Televisión

- Amanda Seyfried, por “The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes”. Amanda Seyfried y Naveen Andrews ponen cara al timo de Elizabeth Holmes, estafadora tras el entramado de Theran. «Solo puedo hablar por mí, pero creo que la clave del interés que despierta la historia de Holmes pasa por su dimensión shakespeariana, haciendo de mi personaje una especie de Lady Macbeth», describió Naveen Andrews a LA RAZÓN. En Disney+

Mejor actor de reparto en miniserie - Televisión

- Paul Walter Hauser, por “Encerrado con el diablo”. Aparte de ser la última aparición de Ray Liotta en televisión, Apple TV estrenó esta serie en la que Dennis Lehane “vuelve a lidiar con los traumas de la masculinidad tóxica y que, más allá de los designios de sus creadores, se ha convertido en el último servicio de Ray Liotta a la televisión, como padre del personaje de Egerton”.

Mejor actriz de reparto en drama - Televisión

- Julia Garner por “Ozark”. La última temporada de esta serie sí ha deparado un Globo de Oro para uno de los papeles protagonistas. La serie se despidió en 2022, y que cerró con el desenlace del intento de Wendy y Marty para salvar a su familia, elemento que nos tenía en tensión desde el 2017. Siempre se ha visto en Netflix.

Mejor actriz en drama - Televisión

euphoria FOTO: La Razón La Razón

- Zendaya, por “Euphoria”. Triunfadora incontestable y merecida: “Tras dos años de parón y un especial navideño, la serie de HBOMax madura con una segunda temporada más cruda, cínica y mucho más entretenida”

Mejor actor en musical o comedia - Televisión

The Bear -- Pictured: Jeremy Allen White as Carmen 'Carmy' Berzatto. CR: Frank Ockenfels/FX FOTO: foto La Razón

- Jeremy Allen White, por “The Bear”. Esta increíble serie, de lo mejorcito de 2022 puede verse en DIsney+ y narra la vida de un joven chef procedente del mundo de la alta cocina regresa a Chicago para llevar la tienda de sándwiches de su familia. Sangre, sudor y lágrimas.