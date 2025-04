Aitor Albizua habla de la mala suerte de "La familia de la tele": "¿De quién es la mano negra? Es de coña"

Parece que el estreno del nuevo programa de RTVE para La 1, "La familia de la tele" tiene una especie de gafe que ha supuesto que haya tenido que cancelarse su desfile de inauguración en dos ocasiones, y por motivos de peso. SIn embargo, en una reciente entrevista al presentador AitorAlbizua en "El Faro" de la Cadena Ser, apuntaba con sorna a algo más "¿De quién es la mano negra?".

Si la semana pasada su primera emisión fue cancelada por el luto nacional tras la muerte del Papa Francisco, este martes una circunstancia igual de insólita -un apagón eléctrico a nivel peninsular- ha obligado a posponer nuevamente el debut del formato. La situación ha dejado perplejo a su presentador, Aitor Albizua, y ha generado una oleada de comentarios en redes sociales y medios de comunicación, que ya hablan de una “maldición” en torno al programa. Según relató el propio Albizua en una entrevista en el programa "El Faro" de Cadena SER, la segunda suspensión fue recibida entre la incredulidad y el humor negro por parte del equipo: “Nos tenías que ver, Mara. Se nos ha quedado una cara cuando ha empezado a pasar todo esto y además hemos visto la magnitud de la movida...”. El presentador describió cómo, mientras se dirigía a Prado del Rey -la sede de TVE- le avisaron que una compañera había quedado atrapada en el ascensor por el apagón. “En ese momento he pensado que no pasaba nada, que ya volvería la luz, y me he subido por las escaleras como si nada”, confesó.

El desconcierto fue en aumento cuando, en plena sala de maquillaje y junto a sus compañeras Belén Esteban, María Patiño e Inés Hernand, les confirmaron que el apagón era nacional y el estreno debía ser suspendido: “Al principio pensábamos que era una broma de la productora. Como ya tuvimos una cancelación por la muerte del papa, pensábamos que era una broma”, relató Albizua. El ambiente de expectación era máximo: el programa había preparado un gran desfile con más de 1.000 personas, público y figuración incluidos, además de todo el equipo técnico que llevaba semanas trabajando en la puesta a punto. Sin embargo, el esfuerzo se vio frustrado, generando desconcierto y una mezcla de resignación y humor. “Nos hemos quedado con la mandíbula por el suelo. ¿Quién ha metido nuestras caras en un congelador para echarnos un mal de ojo?”, bromeó el presentador. Esta doble cancelación ha dado lugar a teorías y memes en redes sociales. Algunos usuarios ironizan con la idea de que el programa está “gafado” y preguntan, como Albizua, “¿de quién es la mano negra? Es de coña”, mientras que otros señalan el fuerte compromiso del equipo y la ironía de que infortunios tan poco habituales hayan afectado al proyecto.

No todo han sido malas noticias para Aitor Albizua. El presentador confesó que, gracias al apagón, pudo disfrutar de una charla improvisada con Paco Clavel y Víctor Sandoval, dos históricos de la televisión, quienes compartieron anécdotas de los años 80 y 90: “Yo por dentro estaba pensando que me estaban regalando una conversación que en otra situación no se habría producido”, declaró Albizua a la SER. El “regalo del apagón”, como lo denominó, muestra la resiliencia y el buen humor del equipo ante las adversidades, y anticipa un estreno que, cuando finalmente se produzca, llegará precedido de unas anécdotas y una simpatía excepcionales.